【結果速報】日大三、14年ぶりの決勝進出！延長タイブレークの末に県岐阜…

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会は21日、阪神甲子園球場で大会14日目を迎え、準決勝第1試合で日大三（西東京）と県岐阜商（岐阜）が対戦。同試合は、日大三が4-2で県岐阜商を破り、14年ぶりの決勝進出を決めた。

日大三は背番号「15」の2年生右腕・根本智希、県岐阜商はエース右腕の柴田蒼亮が先発。試合は序盤から動きを見せた。

日大三は初回、2本の安打で1死二、三塁のチャンスを作る。ここで4番・田中諒がタイムリー内野安打を放ち、幸先良く先制する。

対する県岐阜商も2回に、2本の安打で無死一、三塁の場面を作ると、7番・横山陸大の犠飛で同点に追いつく。さらに5回、2死一、三塁のチャンスを迎えると、4番・坂口路歩がタイムリーヒットを放って勝ち越しに成功した。

それでも日大三は8回、1死一、二塁と得点圏に走者を置くと、7番・近藤優樹のタイムリーヒットで同点に追いつく。その後は両校ともに得点できず、延長タイブレークに突入した。

延長10回、日大三は1死二、三塁とすると、7番・近藤の2打席連続となるタイムリーヒットで勝ち越し。続く8番・桜井春樹にも適時打が飛び出し、2点差とした。

その裏、追いつきたい県岐阜商だったが、得点を挙げることはできず。日大三が4-2で勝利し、14年ぶりの決勝進出を決めた。

勝利した日大三は23日、沖縄尚学（沖縄）対山梨学院（山梨）の勝者と、頂点をかけて激突する。

【了】