「十分投資に見合う成果」菅野智之、ベテランながら最優秀新人！？　チー…

ボルチモア・オリオールズに所属する35歳の菅野智之投手は、ベテランながら若手に負けない活躍を見せている。米メディア『ジ・アスレチック』のチャド・ジェニングス記者から“チームの最優秀新人”に挙げられるほどだ。しかし、チームにとっては理想的な状況ではないと米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

菅野は昨オフ、読売ジャイアンツからオリオールズへ移った。メジャーリーグ初挑戦のルーキーシーズンでありながら、これまでに24試合に先発して10勝5敗、防御率3.97、85奪三振をマーク。好不調の波はあるものの、ア・リーグ東地区の最下位に沈むチームの中で一際目立つ活躍を見せている。

それを踏まえ、同紙は「この不調からの立て直しは、ベテランとしての精神的強さを証明するものだ。チームでは名目上のエースを任される場面もあり、オリオールズとしては十分投資に見合う成果を得ている」と評価。その一方で「ひとつ残念な意味もある」との見解を示した。

その理由として「若手新人たちが期待どおりに活躍できていない。MLB規定上では菅野は新人扱いだが、彼は35歳でNPB12年の経験を持つベテランでもある。彼を新人王候補に推さざるを得ない現状は、チームにとって歯がゆい」と述べている。コービー・メイヨ内野手、ブランドン・ヤング投手などが活躍できておらず、同紙は「オリオールズにおける最優秀新人が菅野というのは、理想的な展開とは言えない」と伝えた。

