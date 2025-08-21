タレントの藤本美貴が12日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。会社の先輩に告白されたという既婚女性のお悩みに答えた。

藤本美貴

先輩からの告白「返事はいらないけど、めちゃくちゃ好きだ」

32歳の相談者は、「結婚3年目で不妊治療中」だと言い、“甘えん坊”の夫とは、「夫婦というより母親と息子のような関係に近く、複雑な気持ち」だと吐露。そんななか、会社の先輩から告白され、「“返事はいらないけど、めちゃくちゃ好きだ”と言われた。今までは、誰かからの好意は何と言われようがスパッと断っていたが、先輩からの好意にぶっちゃけときめいている自分がいる」と打ち明けた。

「好意を伝えたかっただけ」という先輩の告白に、藤本は、「何それ! 嫌なヤツ! 勝手だね。めちゃくちゃ好きなら、好きで我慢しろよ!」と一喝。相談者は既婚者のため、「自分勝手だなって思うよね。めちゃくちゃ好きで相手を傷つけたくない、困らせたくないと思うんだったら、結婚してるんだから言うなよ」と怒り心頭で、「なんで言ったの?返事言わせろよ! って感じじゃん? 返事言わないでどうしたらいいんですか? って聞いてよ」と疑問をぶつけた。

また、占い師に、「夫とは子供に恵まれないが、先輩とは相性もよく子供にも恵まれる」とアドバイスを受け、「“運命の人だよ”と言われ、気持ちが揺れてしまっている」という相談者。告白した先輩に対し、怒りをにじませていた藤本だが、「悩んでると希望を持ちたい」「ときめく気持ちはわかる」と寄り添いつつ、「別に行くのもあり」と話す場面も。「旦那さんとそのまま幸せになって、子供にも恵まれてほしいなっていう気持ちはあるけど。それが本当に幸せかっていうのもわからない」と冷静に語った。

「先輩と一回話してみたら?」と伝え、「結婚もせずに、“俺は伝えたかっただけだ”って言われたら、一回ぶん殴りたい気持ちだけど。本当に結婚とかになるんだったら、アリなのかもしれない」と話した藤本。どちらにしろ、子供ができるかどうかはわからないため、「旦那さんと生きていくのか、先輩と生きていくのか。どっちがいいかな? って考えるのもありだよね。どっちも恵まれるかもしれないけど、恵まれなかったとして、どっちの男性といたいかっていうところもある」と逡巡しながら助言した。

最後に、藤本は、“甘えん坊”だという夫との関係改善を提案し、「ただただ求められたことをするんじゃなくて、自分のしたいことを伝える。それを受け入れてくれる旦那さんだったら、やっぱりいいヤツじゃんって思うかもしれない」とアドバイス。「占い師の“こっちの男性とは子供ができる”ってことは、一回置いておいたほうがいい」と忠告しながら、「じっくり考えて、いろいろ試しつつ。自分の人生ですから、慎重に決めてほしいなと思います」と自身の思いを伝えていた。