【動画】日産の情熱系SUV誕生！エクストレイルNISMOに先行試乗

2025年8月21日、日産はエクストレイルのマイナーチェンジに合わせて「エクストレイルNISMO」を発表、同年9月24日より発売することがわかった。

エクストレイルNISMOは、「情熱体験をもたらすグランドツーリングSUV」をコンセンプトに開発。より速く、気持ちよく、安心して走れるというNISMOロードカーの思想に基づき、レース技術のノウハウを生かした空力性能とデザイン性が両立したスタイリング、さらに専用チューニングによる走行性能の高さを実現した。

価格は、541万6400〜596万2000円。走行関連の主な専用開発メニューは、下記のとおりだ。

・ショックアブソーバーにカヤバ製スイングバルブを日産モデルとして初採用。車高の高いSUV特有の課題であるボディの動きを抑制することと、すべての乗員の乗り心地確保という背反性能を両立。高いスタビリティのうえに上質さを得た

・電動駆動4輪制御技術e-4ORCEをエクストレイルNISMO専用にチューニングした「NISMO tuned e-4ORCE」は、リヤタイヤの駆動力配分を増やし、フロントタイヤを旋回方向に使う制御とすることで、旋回加速時の高いライントレース性を実現。ドライブモードごとに加速特性や前後駆動配分を専用チューニングすることで、雪道も含めたさまざまなシーンで安心かつ気持ちのいい走りを追求

・NISMO tuned e-4ORCEの性能を最大限引き出すために、タイヤにはアリアNISMOにも採用されたミシュラン パイロットスポーツEVを採用。20インチ化に加えてホイールリム幅を広げることで、操舵応答性の向上を図った

・サスペンションやタイヤの変更に合わせて、パワーステアリングにも専用チューニングを加えている

・VCM（ビークルコントロールモジュール）も専用チューニング。電動車としてのレスポンス・力強さを重視したスポーツモードと、加速の伸びを重視したオートモードを備えることで日常のさまざまなシーンで速さや気持ちよさを提供

なお、パワートレーンはベース車と同じく1.5L直3ターボの可変圧縮エンジン（VCターボエンジン）を発電役としたe-POWER。モーターを前後に1基ずつ搭載した4WDで、フロント150kW／330Nm、リヤ100kW／195Nmのスペックも同じである。

今回、発売前に先行試乗が実現。その舞台は日産の追浜工場内にあるグランドライブだ。加速感やハンドリングの良さに加えて、フラットな乗り心地も特筆すべき点。オプション設定されるNISMO専用チューニングのRECAROスポーツシートとの組み合わせはちょっと驚きの出来栄え・・・。動画内では、標準シートを装着したエクストレイルNISMOとの比較試乗も行っている。

〈文＝ドライバーWeb編集部〉