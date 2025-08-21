播州または播磨(はりま)の国と呼ばれた兵庫県南西部に位置する福崎町(ふくさきちょう)は、古くは東西と南北、それぞれを結ぶ街道が交差する交通の要衝として栄えた、豊かな風土と歴史の遺産に恵まれたまちです。

福崎町では、誰もが安心していきいきと暮らしていける、サスティナブル(持続可能)な共生社会(年齢や性別、障がいの有無に関わりなく、すべての人がお互いの人権を大切にし、ともに支え合い、誰もが社会参加と貢献を果たすことができる社会)づくりを推進しているとのこと。

今回紹介するのは、そんな福崎町で開催される「全国手話ダンス甲子園」。今年で3回目を迎える本イベントは、全国8カ所での予選大会が6月28日から始まっており、9月に福崎町で決勝大会を迎えるそうです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は福崎町のイベント「全国手話ダンス甲子園」と同時開催の「もちむぎ万博2025in Fukusaki」の詳細、もちむぎの返礼品などについて調べてみました!

もちむぎの魅力も! 「全国手話ダンス甲子園／もちむぎ万博2025in Fukusaki」について

全国手話ダンス甲子園／もちむぎ万博2025in Fukusaki

・開催日時：令和7年9月21日(日)11：00～19：00

・開催場所：福崎町エルデホール

・アクセス：【車】中国道福崎ICから約10分

【電車】JR播但線福崎駅から徒歩5分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・参加費：不要

歌詞や楽曲のもつ世界観を手話で表現し、ダンスとして踊る「手話ダンス」。手話ダンス甲子園は年々広がりを見せており、例年、決勝大会では、参加チームの独創的で情熱溢れるパフォーマンスを通じて、会場が感動と興奮に包まれるそうです。

今回の会場内では「もちむぎ万博2025in Fukusaki」が同時開催! もちむぎを利用したアレンジ料理が集い、福崎町産もちむぎの魅力を知ることができます。



福崎町はユニバーサルデザインのまちづくりを進めていく中で、手話ダンスを通じて共生のまちづくりを進めることになりました。

この「手話ダンス甲子園」をきっかけに、同町では、昨年「手話言語条例」を制定し、町民生活におけるコミュニケーションツールとして手話を発展させていきたいと考えているとのことです。

自治体からのメッセージ

皆様には手話ダンスを間近で見ていただき、そして手話や手話ダンスに興味や関心を持っていただけたら大変嬉しく思います。また、併せて福崎町のもちむぎの魅力も知っていただけると幸いです。

福崎町のふるさと納税返礼品について

福崎町商工会青年部の発案で生まれた、福崎町産もちむぎを使用して生産した唯一のクラフトビールと、炊いて味わえるもちむぎの返礼品です。福崎町で栽培している「米澤モチ2号」と「フクミファイバー」の2種類のもちむぎから、今回は「フクミファイバー」を紹介します。

『ガジロウBEER』 と『河童サイダー』の仲良しセット(各3本合計6本セット)

・提供事業者：株式会社マルフク

・兵庫県神崎郡福崎町福崎新148

・内容量：福崎町産もち麦を使用したクラフトビール 内容量330ml×3本、河童ラベルのゆずサイダー 200ml×3本

・寄附金額：1万1,000円

福崎町産もちむぎを使用し生産したクラフトビールと、福崎町のキャラクター「ガジロウ」がラベルに描かれている人気の「河童サイダー」がセット。ビールの種類は、フルーティーで豊かな香りが特徴のヴァイツェンビールで、パスタやピザなどの軽食のお供にもおすすめとのこと。

美味しさピカイチ! 成分ピカイチ! もち麦は『福美』に決まり!! 徳用4.3kg

・提供事業者：農事組合法人高橋営農組合

・兵庫県神崎郡福崎町高橋352

・内容量：もち麦(フクミファイバーの精麦タイプ)4.3kg徳用サイズ(兵庫県福崎町産)

・寄附金額：1万4,000円

特にベータグルカンと食物繊維が豊富で、炊飯して時間がたっても白いままなのが特徴のフクミファイバー「福美」です。おすすめの食べ方は白米ともちむぎを一緒に炊いた「もちむぎご飯」で、冷めても変色しにくいので、おにぎりやお弁当に最適なのだとか。

今回は兵庫県福崎町のイベント「全国手話ダンス甲子園／もちむぎ万博2025in Fukusaki」と、もちむぎの返礼品を紹介しました。手話ダンス甲子園を通じて、手話を町民のコミュニケーションツールとしても発展させたいと願う福崎町。特産品のもちむぎを多彩なメニューで味わえるもちむぎ万博も同時開催! さまざまな視点からまちの魅力を堪能できるイベントです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者