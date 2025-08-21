チャンピオンズリーグ（CL）・プレーオフのファーストレグが19日と20日に各地で行われた。

2025－26シーズンのCL予選は7月8日に開幕し、ここまで3回戦が終了。2024－25シーズンの成績から29チームの本戦参加が決定しており、残り7枠はプレーオフによって争われる。19日には3試合が開催され、カラバフ（アゼルバイジャン）、パフォス（キプロス）、クラブ・ブルッヘ（ベルギー）がそれぞれ先勝を収めた。

20日には日本人選手4名が所属するセルティック（スコットランド）が、ホームでカイラト（カザフスタン）と対戦。前田大然と旗手怜央が先発した一戦は、序盤からセルティックがボールを支配するものの、目立ったチャンスを作れないまま時間が経過していく。後半に入るとセルティックが攻勢を強め、複数の決定機を演出。77分には山田新が投入されるが、最後まで得点には至らず0－0で試合はタイムアップを迎えた。なお、前田と旗手はフル出場を果たし、稲村隼翔はメンバー外だった。

また、常本佳吾が右サイドバックとして先発したバーゼル（スイス）は、鈴木淳之介がベンチ入りしたコペンハーゲン（デンマーク）と激突した。試合は14分にホームのバーゼルがジェルダン・シャチリのPKで先制。対するコペンハーゲンも、前半アディショナルタイムにショートコーナーから同点弾を挙げ、スコアは振り出しに戻される。結局、後半は互いにネットを揺らせず、1－1で試合は終了。常本はフル出場した一方、鈴木に出番は訪れなかった。

シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）をホームで迎え撃ったボデ／グリムト（ノルウェー）は、前半から圧倒的な攻撃力を見せつけ5－0の大勝。フェネルバフチェ（トルコ）とベンフィカ（ポルトガル）による名門同士の一戦は、スコアレスで90分間が終了した。

注目のセカンドレグは、今月26日と27日に行われる。

プレーオフ・ファーストレグの結果

▼19日開催

フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー） 1－3 カラバフ（アゼルバイジャン）

ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア） 1－2 パフォス（キプロス）

レンジャーズ（スコットランド） 1－3 クラブ・ブルッヘ（ベルギー）

▼20日開催

バーゼル（スイス） 1－1 コペンハーゲン（デンマーク）

ボデ／グリムト（ノルウェー） 5－0 シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）

セルティック（スコットランド） 0－0 カイラト（カザフスタン）

フェネルバフチェ（トルコ） 0－0 ベンフィカ（ポルトガル）