福山雅治が主演する『ガリレオ』シリーズの映画『容疑者ｘの献身』『沈黙のパレード』『真夏の方程式』が、フジテレビ系『土曜プレミアム』(毎週土曜21:00～)で一挙放送される。

第1弾は2008年公開の『容疑者ｘの献身』(9月13日放送)は、福山演じる天才物理学者・湯川学vs堤真一演じる天才数学者・石神哲哉。湯川の想像を超える「本物の天才」による論理的思考。「献身」という名に隠された事件の真相。人は人をここまで愛せるのか。

第2弾は2022年公開の『沈黙のパレード』(9月20日放送)。完全黙秘をつらぬき、無罪となった男・蓮沼が被害女子学生の住んでいた町に戻って来た。町全体を覆う憎悪の空気の中、迎えた夏祭りのパレード当日、蓮沼が殺された。「沈黙」に隠された「真実」を解き明かせるか。

第3弾は2013年公開の『真夏の方程式』(10月4日放送)。美しき海の街で、真夏の夜に起きた不可解な事件―それは、事故か、殺人か。複雑に絡み合う因縁。重ねられた嘘と罪。そして深まりゆく「謎」。ガリレオ・湯川は、その哀しき方程式を解き明かすことができるのか。

(C)2008 フジテレビジョン、アミューズ、S・D・P

(C)2022 フジテレビジョン、アミューズ、文藝春秋、FNS27社

(C)2013 フジテレビジョン アミューズ 文藝春秋 ＦＮＳ27社