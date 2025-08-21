村上春樹氏の原作を井上剛監督が実写映画化した映画『アフター・ザ・クエイク』(10月3日公開)の予告映像が21日、公開された。

作家・村上春樹氏による短編集『神の子どもたちはみな踊る』に収められた4つの短編をベースに、連続テレビ小説『あまちゃん』など話題作を手がけた井上剛監督が実写映画化した本作。主演には岡田将生をはじめ、鳴海唯、渡辺大知、佐藤浩市といった実力派が名を連ね、世代も背景も異なる登場人物たちの30年に及ぶ軌跡を繊細に描き出す。

2000年に発表された原作は、短編集であり、本作ではその中の4編をもとに、物語の舞台を1995年から2025年へと再構築。震災を起点とする孤独と再生のドラマを、幻想と現実が交錯するマジックリアリズムの手法で映像化した。東京、釧路、神戸などを舞台に、4人の人物の運命が時空を超えて繋がっていく構成となっている。

公開された予告映像は、地下通路を歩く男女のシルエットからスタート。不穏な気配とともに「東京を壊滅から救ってほしい」と語る巨大なかえるくんの存在が暗示される。まるで寓話のような導入が、観る者を一気に物語の深部へと引き込んでいく。1995年、岡田将生演じる小村は、ある荷物を釧路に届けようと奔走。一方、鳴海唯扮する順子は、焚き火の傍で過去と向き合いながら静かに時を過ごす。2011年には、渡辺大知が演じる善也が「君は選ばれた子どもだ」と告げられ、2025年の物語では佐藤浩市演じる片桐が、謎めいた男クシロに過去を問われる。こうした断片が少しずつ重なり合い、やがて一本の糸となって現在へと繋がっていく。さらに、橋本愛、唐田えりか、黒崎煌代、渋川清彦、井川遥、錦戸亮、堤真一といった豪華な顔ぶれも脇を固め、それぞれの時代の空気を濃密に描出。見えない痛み、言葉にできない感情が、登場人物たちの一挙手一投足に宿る。