帰宅するとポストにたまっているチラシの山。職場では、使用済みのコピー用紙の山。その不要になった紙、みなさんはどうされていますか? シュレッダーにかけたり、そのままゴミ箱に捨てたりする人が多いかと思いますが、サスティナブルなこの時代、再利用してみてはいかがでしょうか?

そこで今回は、A4用紙をカットするのに便利なハンズ公式(@Handsofficial)おすすめツールを紹介します。

使い終わったA4用紙を無駄なく活用できちゃうこのツール、ナイスアイディアですね。

こんなにコンパクトでシンプルなデザインでありながら、ハサミやカッターを使わずに、スライドするだけで正確な4分割に。さらに、カットした紙をそのまま挟んでメモ用紙として使うことができるという優れもの。

SNSで紹介されると。「裏紙をハサミで切ってました! こんな商品があるとは!」「仕事でめっちゃ使うからこれほしい」「図面の裏使いたいと思ってたんだよこれだよこれ」「おおおおおおお♪♪ 痒い所に手が届くヤツだぁ〜‼︎」「天才! ほしい!」と話題に。環境にもお財布にも優しいエコなツールに、みなさん興味津々のよう。

一方、「良い製品だとは思いますが10枚切ったあたりから非効率と感じるかも?」「ただのA4切るのに金使うのか……??」「ペーパーナイフ(クレジットカードでもよろしい)の簡便さにはかなうまい」という意見も。枚数によっては、カッターやペーパーナイフでカットして、クリップで挟むだけの方が簡単かもしれませんが、紙をカットするのに何が一番使いやすいかは人それぞれ。カッターなどが苦手な方は、使ってみる価値ありだと思います。

さて、気になる商品の名前ですが……、A4用紙を4分割できることから、その名も「ヨンブンカッツ」笑。そのまんまですね。覚えやすい!

価格は880円。カラーはブラックとホワイトの2色を展開しています。気になる方は、チェックしてみてくださいね。

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部