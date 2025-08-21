エンファム.は8月18日、「猛暑に関する本音調査」の結果を発表した。同調査は、2025年7月25日〜8月4日の間、リトル・ママフェスタに参加した未就学児〜小学生を育てる保護者591人を対象に、インターネットで実施したもの。

はじめに、子どもが熱中症になった/なりかけた経験はあるかを聞いたところ、約3割が「なった/なりかけた経験がある」と回答した。

夏場の外出時、子どもの熱中症対策で最も気をつけていることを尋ねると、「水分補給」(375件)が最も多く、「外出時間の調整」(99件)、「帽子の着用」(52件)などの意見も挙がった。

熱中症に関連して外出先で困ったこと

熱中症に関連して外出先で困ったことを聞くと、「日陰の不足」(396件)や「ベビーカーの暑さ対策」(287件)など、猛暑で日差しを避けられる場所が不足し、外出先における涼しい場所や水分補給の確保が難しい現状が見えたという。

またUV対策については、保護者自身は毎日UVケアを習慣にしている人が多い一方で、子どもへの対策は生活の流れやタイミングによって頻度にばらつきがあった。

UV対策グッズで、使いにくいと感じるものや改善してほしいものを尋ねると、使用感や扱いにくさに関する課題が多く挙がり、子どもへのUV対策を難しくしている一因と考えられるという。