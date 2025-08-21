セガ フェイブは、ホビーブランド「S-FIRE(エスファイア)」の新作フィギュア製品として、「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 桜ミク」を、8月18日11時より「S-FIRE」公式サイトやアニメ・ホビー系関連ショップ他にて順次、予約受付を開始した。

「ふわぷち」は、イラストレーター・三月八日さんとセガの共同デザインブランド。三月八日さんが描く、愛らしい目が特徴のイラストをもとにセガがぬいぐるみやフィギュアなどを多数商品化している。

今回この「ふわぷち」を、表情やポーズを変えて楽しめるギミックフィギュアにした。両面プリントのフェイスパーツを入れ替えると、表情がチェンジ。とっかえっこすることもできる。

「飾って」「集めて」「遊んで」「いっしょにお出かけして」自由に楽しめる“ふわぷち デフォルメフィギュア”を、ぜひ楽しんでほしい。

「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 桜ミク」の予約受付期間は8月18日11:00～10月16日23:59。お届け予定は2026年4月。仕様はABS,PVC。サイズは全高約8cm。価格は3,080円。対象年齢は15歳以上。発売元はセガ フェイブ。

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net designed by 三月八日