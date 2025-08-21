『RIZIN WORLD GP 2025 FLY WEIGHT TOURNAMENT 2nd ROUND 総選挙』が19日に行われ、1回戦を勝ち抜いたアリベク・ガジャマトフ、伊藤裕樹、扇久保博正、神龍誠、元谷友貴の5名と、榊原信行CEOが登場した。
