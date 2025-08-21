ドワンゴは、動画配信サービス「ニコニコ」で配信している2025年夏アニメ全61作品の中間ランキング上位10作品を発表した。本ランキングは、8月15日までに配信された作品を対象に、再生数やコメント数、アクセス数などをもとに独自に集計したものになる。

8月2日に最終回が配信された『タコピーの原罪』は、初速ランキングでの勢いをそのままに中間ランキングでも1位に輝いた。ニコニコ内では、「だからタッセルってなんだよ」「わ、わかんないっぴ」など、作中の印象的なセリフがコメントとして多数投稿され、次第にミーム化していった。その他にも、タコピーをはじめとしたキャラクターたちの一挙一動に「タコピー鬼つえええええ」などのツッコミを入れながら視聴されるなど、毎話大きな盛り上がりをみせていた。

2位の『ダンダダン』は、8月8日に配信された第18話がコメント数を牽引。劇中に登場したロックバンドのHAYASiiによる楽曲 『Hunting Soul』の演奏シーンで、「お祓いだあああああ」のコメント弾幕で埋め尽くされ、「神」「攻めてる楽曲」といったコメントが多数投稿されていた。

3位は「その着せ替え人形は恋をする」Season 2。雛人形の“頭師”を目指す真面目な高校生の五条新菜は、クラスの人気者でコスプレ好きの海夢から衣装制作を頼まれることをきっかけに、コスプレを通して関係を深めていく青春ラブコメ作だ。

それ以降については、4位が「ばっどがーる」、5位が 「サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと」、6位が「瑠璃の宝石」、7位が「まったく最近の探偵ときたら」、8位が 「わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?）」、9位が「New PANTY & STOCKING with GARTERBELT【CENSORED版】」、10位が「ゲーセン少女と異文化交流」となっている。

(C)タイザン5/集英社•「タコピーの原罪」製作委員会 (C)龍幸伸/集英社•ダンダダン製作委員会 (C)福田晋一/SQUARE ENIX•アニメ「着せ恋」製作委員会