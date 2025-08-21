佐々木朗希が復帰して…ロバーツ監督、ドジャースの「理想の先発ローテーション」を語る

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が18日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。ドジャースの「理想の先発ローテーション」を語った。

「エースは3人だと本気で考えています」

タイラー・グラスノー、ブレーク・スネルがケガから復帰したことで、改めて注目が集まるドジャースの先発陣について、「エースは3人だと本気で考えています」と明かしたロバーツ監督。

続けて、「(山本)由伸もエース、スネルもエース、グラスノーにもエースの素質があります」と語ると、「カーショーは多大な貢献をしてきた。(佐々木)朗希が復帰して……そうだ! (大谷)翔平だ!」と補足し、「翔平が完全復帰すれば、理想のローテーション完成です」とチームへの期待を込めていた。