中嶋聡氏 =BS10提供

「本当にいいピッチャーですよ」

自身が現役時代にプレーしていた投手からローテーションを組む企画「俺のベストローテ」にて、「先発 3枚目」に西口文也氏の名前を挙げた中嶋氏。「強さ的にいったら、本当にいいピッチャーですよ」と絶賛し、「スライダーが2種類といいますか。縦と横がありますし。何よりもマウンド度胸ですかね。本当に気にせず、淡々と攻めていくんですよ」と自身の印象を語った。

また、この選出理由を受け、上田まりえが「ノーヒットノーランがかかっても、本当に淡々とご自分のペースで試合を進められる印象ですもんね」と話すと、中嶋氏も「ノーヒットノーランでいったら、逃してもあまり気にしないみたいな。そういうところもありますもんね」とうなずいていた。