「本当にいいピッチャーですよ」
自身が現役時代にプレーしていた投手からローテーションを組む企画「俺のベストローテ」にて、「先発 3枚目」に西口文也氏の名前を挙げた中嶋氏。「強さ的にいったら、本当にいいピッチャーですよ」と絶賛し、「スライダーが2種類といいますか。縦と横がありますし。何よりもマウンド度胸ですかね。本当に気にせず、淡々と攻めていくんですよ」と自身の印象を語った。
また、この選出理由を受け、上田まりえが「ノーヒットノーランがかかっても、本当に淡々とご自分のペースで試合を進められる印象ですもんね」と話すと、中嶋氏も「ノーヒットノーランでいったら、逃してもあまり気にしないみたいな。そういうところもありますもんね」とうなずいていた。
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。