TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』(毎週金曜22:00～)で中村倫也と共にW主演を務めているKing ＆ Princeの高橋海人(高＝はしごだか)にインタビュー。本作への参加が自身にとってどんな経験になっているのか話を聞いた。

木崎ちあき氏が手掛けた同名小説を原作・原案とするこのドラマは、謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」が蔓延している近未来の日本が舞台の麻取アクション・エンターテインメント。犯人の更生を願う真っ直ぐな新人麻薬取締官・才木優人(高橋海人)と型破りな不真面目教育係・陣内鉄平(中村倫也)という正反対バディが、DOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑む。

高橋が演じている才木は、真面目で正義感にあふれ、DOPEを服用した犯罪者も更生の機会が与えられるべきという考えの持ち主。未来に起こる事象が映像として脳に流れる未来予知の異能力を持つ。

高橋は、才木について「演じてみて最初から最後まで印象は変わらない」と語る。

「自分が異能力者ということで、24年間生きてきて、つらい思いをたくさんしてきた中で、人に優しく生きようという信念がある。そういう優しいところや真っすぐなところ、でも、周りに譲れない自分の強さもあって、ドーパーは殺さずに逮捕して更生させるべきだという信念が周りとバチッとなることもあるんですけど、そこも才木の信念があるからこその頑固さで、自分も少し近いところがあるなと思いました」

本作は、VFXを駆使したアクションシーンも見どころだが、高橋は「VFXを使いながらも、頼らないで、どこまで現場で作り込めるかということも現場の課題の一つだった」と言い、アクションシーンの幅に自信をのぞかせる。

「CGが必ず入るわけでもなく、例えば、3話の陣内と才木が戦うシーンはCGを使わなかったり、すごく幅を持ったアクションシーンを見せられているのかなと思います。これからも見どころであるアクションシーンが入ってきますが、みんなが見たことあるなというものにはならないと思います」

撮影で特に印象に残っているのは、涙が止まらなくなったシーンだと明かす。

「才木が我慢できずに泣くシーンもたくさんあって、あるシーンで、演じるという感覚ではなく、涙がどんどん出てきて止まらないシーンがありました。自分でもびっくりして『すごい! なんだこれ!』となった瞬間があり、カットがかかった後も涙が出てきて、だいぶ役に引っ張られているなと。どのシーンか言うとハードルが上がりそうなので、言わないでおきますが(笑)」

また、放送を重ねる中で、幅広い層からの反響を見て、ドラマの影響力を改めて感じていると語る。

「『DOPE』の放送中などにSNSを確認していると、特撮や異能力が好きな方など、自分が今までなかなか触れ合う機会のない人たちも見てくれているのはすごくうれしいなと思っています。自分の知らない世界の幅広い人たちが見てくれているんだなと思うと『ドラマってすごいな』と。ドラマの力を感じます」

また、「うちの事務所の人もけっこう見てくれていて『ドラマ見ているよ』と。この間、音楽番組で共演した時にSnow Manの深澤(辰哉)くんも言ってくれたり、スタッフの人に言われたりします」とうれしそうに話した。