大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、外野レギュラー格のマイケル・コンフォート外野手の打撃不振に改善の兆しが見られない。デーブ・ロバーツ監督は辛抱強く起用し続けているが、いい加減に諦めるべきだという見方も強まりつつあるようだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

今季のコンフォートは日本時間20日終了時点で打率.190、同月の月間打率が.150と、全くと言っていいほど結果を残すことができていない。

同メディアは「何らかの理由で、ドジャースはコンフォートとアレックス・コール外野手を左翼でプラトーン起用することに固執している。前者の全体的な苦戦と後者の攻撃力不足を考えると、これは実力に基づいた決断とは思えない。彼らを繰り返し起用して異なる結果を期待するのは非常識であるだけでなく、打線の構成の悪化は大きな代償を伴う」と厳しく指摘。

続けて、「ドジャースには有効な代替案がないわけではない。ムーキー・ベッツ内野手が健康であれば、コンフォートの解任は容易になるはずだ。ベッツを右翼に復帰させ、現在右翼を守るテオスカー・ヘルナンデスは昨季主に守った左翼に戻そう。オールスター選出から10年近く経ったコンフォートの起用を続ける論理的な根拠はない」と提案している。

