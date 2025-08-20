プロ野球 最新情報

オリックス・バファローズの育成1位ルーキー・今坂幸暉は20日、ちゅ〜るスタジアム清水で行われたくふうハヤテベンチャーズ静岡との二軍戦に「9番・二塁」でスタメン出場。同試合で、サイクルヒットに迫る活躍を見せた。







この日の今坂は波に乗っていた。第1打席で一ゴロに倒れるも、4回の第2打席では2死一塁の場面で適時三塁打を放った。



7回の第3打席では、追加点のきっかけとなる二塁打をマーク。さらに、8回の第4打席は1死三塁の場面で迎えると、右翼へプロ初ホームランとなる2ランを放った。



第5打席は回ってこなかったため、惜しくもサイクルヒット達成とはならず。それでもチームは7-0で勝利し、今坂は3安打3打点の大活躍を見せた。



今坂は大阪学院大高から、2024年育成選手ドラフト1位でオリックスに入団。プロ1年目の今季は二軍で11試合に出場し、打率.182、1本塁打、5打点の成績となっている。



走攻守3拍子揃った内野手として、今後の成長が楽しみな存在だ。











【動画】育成1位・今坂幸暉のプロ初ホームランがこれだ！

「DAZNベースボール」の公式Xより









弾丸をぶち込んだ



今坂幸暉 プロ初ホームラン



さらにサイクルヒットにリーチ



第1打席：一ゴロ

第2打席：三塁打

第3打席：二塁打

第4打席：本塁打🈁



⚾プロ野球 ファーム(2025/8/20)

🆚くふうハヤテ×オリックス

【関連記事】