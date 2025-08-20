大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフも積極的な補強を見せるかもしれない。昨オフはブレイク・スネル投手らを獲得したドジャースだが、今オフはボストン・レッドソックスのアレックス・ブレグマン内野手が候補にあがっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が言及した。

ブレグマンは今季、レッドソックスでの1年目を迎えているが、2026年シーズン終了後にオプトアウトの権利を持つ。そのため、長期契約を求めてオプトアウトする可能性が高いと言われている。

今季は負傷による一時的な離脱があったものの、ブレグマンは3度目のオールスターゲームに出場するなど、キャリア2番目に高い成績を残している。もしブレグマンが移籍となれば、ドジャースの他にフィラデルフィア・フィリーズやニューヨーク・ヤンキースなども獲得に乗り出すだろう。

ブレグマン獲得の可能性についてコロマ氏は「ドジャースはマックス・マンシー内野手が、2026年シーズンまでしか契約が残っていない。マンシーは今季、怪我で多くの時間を欠場したが打撃は好調を維持しているため、両選手を保有することはドジャースにとって悪い選択ではない」と言及した。

