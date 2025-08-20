乃木坂46賀喜遥香「ギターをちゃんと弾いたことなかったので…」『閃光ライオット』のオープニングで披露した“ギターパフォーマンス”の裏話を語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。8月14日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、5期生の井上和先生と一緒に応援アンバサダーを務めた8月7日（木）開催の音楽イベント「マイナビ 閃光ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK!」（以下：閃光ライオット）について振り返りました。＜リスナーからのメッセージ＞「『閃光ライオット』私も参加させていただきました！ 自分より年下の子たちが、人前に立って一生懸命に頑張っている姿を見て、涙が出そうになるくらい感動しました。個人的には、遥香先生が（舞台袖に）はけるときに毎回するファイティングポーズがかわいかったり、暗転中に跳ねながら楽しそうにはける姿を見て、ずっと口角が上がりっぱなしでした（笑）。23歳最後の遥香先生の姿を目に焼き付けることができて、本当に幸せでした！」（埼玉県 22歳）賀喜：細かいところまで（笑）。ありがとうございます！ 「閃光ライオット」では、私と井上和ちゃんこと“にゃん”が応援アンバサダーを務めさせていただいて、皆さんを応援させていただく立場でステージに立たせていただきました。ステージに丸1日フルでいさせていただくことって、乃木坂46以外のイベントではあまりなかったというか、ライブに出させていただくとなっても、その（割り当てられた）時間だけのことが多いので。だから、最初から最後まで皆さんの演奏をずっと聴けて楽しかったです。“これこれ～！”みたいな（笑）。もう（演奏が）アツくて……本当に青春！ 言い表し方が難しいけど、皆さんの音楽に対する本気度というか、人生を音楽に乗せてぶつけてきている感じがとにかくかっこよくて、ずっとシビれていました！賀喜：オープニングが終わって、私たちが1度袖にはけて、もう1回（ステージに）出て行くまでのあいだに、トップバッターだった「めっちゃ美人」さんが横にいらっしゃったんですけど、佇まいからものすごく落ち着いていて、その姿がかっこ良くて。でも「緊張してきた、どうしよう……ダメだ緊張する」ってみんなでずっと言っていたんです。その様子を見て、私も応援アンバサダーとして緊張していたんですけど、“この子たちはかっこよく見えても10代で、私は今年で24歳になって（人生の）先輩だから、頑張って応援しよう！”っていう気持ちになりました。本当に元気をもらいましたね。賀喜：あと、オープニングで私がギターを持って弾いたんですよ！“ジャジャジャジャーン♪”って。でも、ギターをちゃんと弾いたことなかったので“音が鳴るかな？ どうやって押さえたらいいんだろう？”って苦戦していたら、アンジー（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）教頭が教えてくださったんです！最初Cコードを押さえていたんですけど、「Cコードは音が暗いかもしれないから、オープニングらしく明るく弾きたいならGコードのほうがいいと思うよ！」って言ってくださったので、本番もGコードを押さえて、人差し指と中指は上のほうで、薬指と小指を下のほうに……知識がないからこんな言い方しかできないけど（笑）。弾いたら“ジャーン♪”って明るくかっこいい音が出たので、「ありがとうございます～！」って（アンジー教頭に）お礼を言いました（笑）。しかも、誕生日の前日だったので、アンジー教頭がお誕生日プレゼントをくれたりしてうれしかった～♡ 23歳最後の日だったので、そういう思い出もいっぱいあります。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info