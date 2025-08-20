ふかわりょう「アタック25」で自身のクイズが出題されるも「誰の肘も動きませんでした」自虐発言に爆笑

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。8月10日（日）の放送は、夏休みの有吉に代わってデンジャラス・安田和博がパーソナリティを担当し、夏休みスペシャル「安田のほうれん荘」をお届け。アシスタントに松崎克俊、和賀勇介、さらにゲストにふかわりょうさんを迎えてお送りしました。

◆「ふかわりょう」がクイズの答えに！しかし…

この日は、ゲストにふかわりょうさんが登場。すると、安田が「ふかわさんといえば、『BS10 パネルクイズ アタック25』（以下：アタック25）での面白い話があるんですよ」と切り出し、ふかわさんも「これね……めちゃくちゃ面白いよ」と笑みを浮かべます。

まず、ふかわさんサイドに「『アタック25』のチャンピオン大会で、ふかわさんに関するクイズを放送してよいか」という確認の連絡が届いたそうで、「今年で芸歴30年アニバーサリーイヤーで『R-1グランプリ2025』にも出たり、ROCKETMAN（音楽活動時の別名義）としても30年弱やってきたなかで、由緒ある『アタック25』で問題になるなんて……」と感慨深げに語ります。

そして、たまたま乗った飛行機のなかで「アタック25」のチャンピオン大会が放送していることを知ったふかわさんは、早速視聴を開始し、「“いつ出る？”で思いながら観ていて、ついに『のんさんをフィーチャリングした楽曲「no worries」を作ったROCKETMANとは、誰のことでしょう？』っていう問題が出ました！ チャンピオン大会、知識の猛者たち結集しているスタジオですよ……誰の肘も動きませんでした」と、答えが出なかったことに悔しさをにじませます。

さらに、ヒントとして番組MCの谷原章介さんが、ふかわさんの持ちネタ「小心者克服講座」でおこなう腰に手を当て、肘を曲げる動作を再現してくれたそうですが、「私が世に出た、全国でブレイクしたネタですよ。無風でした（笑）」と自虐的に語り、スタジオは笑いの渦に包まれました。

