山崎怜奈 ラジオ番組イベントでボケ続ける花澤香菜にビックリ!?「笑いを取るスピードと瞬発力とエネルギーが芸人さん並み（笑）」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。8月18日（月）の放送では、大田区民ホール・アプリコで16日（土）に開催された「ダレハナ夏祭り2025～ザワザワサマー～（以下：ダレハナ夏祭り 2025）」を振り返りました。「ダレハナ夏祭り2025」では、ゲストにダウ90000、花澤香菜さん、菅井友香さん、遠山大輔さん、潮紗理菜さんと豪華ゲストが参加し、「（イベント中は）すごくわちゃわちゃしていましたね〜（笑）。」と笑顔を見せるれなち。この日は、そのイベント当日の模様を振り返りました。「ラジコごっこ」のコーナーでは、"パーソナリティ"や"ディレクター"などの配役をランダムで決め、出演者みんなで昼のFMラジオを再現しましたが、「パーソナリティを担当したゆっかー（菅井友香さん）が、ずっと番組タイトルを噛み倒したり、声優の花澤香菜さんは『篠原ともえです！』って登場したり、全員ボケていてツッコむ人が全然いなかった（笑）！」と苦笑いを浮かべます。特に、花澤さんはイベント中ずっとボケ続けていたと言い、「笑いを取るスピードと瞬発力とエネルギーが芸人さん並み（笑）。その能力をどこで磨いてきたんでしょうか（笑）」と驚きます。また、今回コントを披露してくれたダウ90000については、「コントが始まった瞬間、それまでわちゃわちゃしていた会場の雰囲気がパッと変わったんですよ〜。本当にすごい！」と絶賛する一方で、「ダウ90000の園田（祥太）くんと上原（佑太）くんは花澤さんの大ファンで、（イベント中も）緊張していました（笑）」と明かします。終始笑いに包まれた「ダレハナ夏祭り2025」。当日遊びにきていた来場者からは「わざわざ香港から来てよかったです！」と海外の方からの声や、娘と一緒に参加したという方も「本当に面白かったです。来年もまた来たいと思っています」といったコメントがありました。最後に、れなちは今回のイベントについて「本当にいい雰囲気でやらせてもらってありがたかったですし、一応（進行役としての）冷静さを保ちながら、皆さんとタオルをぶんまわしたり、会場に来ていただいたリスナーさんと一緒に楽しむことができました。いろんな人の優しさを受け取りながら、無事にイベントが終えられてうれしく思います」と感謝します。そして「来年もできたらいいな、歴史を紡いでいけたらいいなと思いながら、（ダレハナの放送も）10月から6年目となりますので、一生懸命に走っていきたいと思います。改めまして『ダレハナ夏祭り2025』を一緒に盛り上げてくださったゲストの皆さん、支えてくださったスポンサーやスタッフの皆さん、そして、暑いなか会場にお越しくださった皆さん、本当にありがとうございました！」と締めくくりました。