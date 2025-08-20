大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は昨季、59個の盗塁を成功させ、史上初の「50-50」達成者として歴史に名を刻んだ。今季は盗塁17にとどまっていたが、再び積極的な走塁を見せるようになり、デーブ・ロバーツ監督がその姿勢について反応した。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イブラ記者が報じている。

大谷は直近2週間で5度の盗塁を試みるなど、再び積極的な走塁が目立ち始めた。これについてロバーツ監督は「彼は自分の体調に満足しており、自分が耐えられることを理解しているからだと思う。また、チームに得点の機会を作ろうとする意識も感じられる」と語った。

7月以降の不振で、ドジャースはナ・リーグ西地区の首位をサンディエゴ・パドレスに明け渡す瞬間もあった。得点力不足はその一因となっているが、大谷の走塁は流れを変える武器となっている。

しかし、大谷の盗塁で好機を逃す場面も見られ、ロバーツ監督は「先日、失敗に終わった三塁への盗塁について話した。試合に勝つための正しいプレーであるならば、それでも続けなければならない。彼は、私がこれまで出会った誰よりも準備が整っている。自分ができることとできないことをよく理解している」と言及した。

【関連記事】

【了】