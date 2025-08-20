大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間19日、コロラド・ロッキーズに4-3で敗れた。この試合ではテオスカー・ヘルナンデス外野手が勝敗に関わるミスを犯しているが、確率的にはほぼあり得ないレベルのミスだったようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

テオスカーは3-3で迎えた9回裏1死の場面で、自身の前方にフラフラと落ちてくる打球に猛チャージをかけ、グラブに当てながらも捕り切れず落球。これにより相手打者の二塁進塁を許すと、後続打者にタイムリーを打たれチームはサヨナラ負けとなった。

同メディアは「右翼後方で守っていたテオスカーは猛ダッシュでそのボールに飛びついたが、落下地点の読みが甘かったのは明らかだった。彼は地面に低く手を伸ばしてボールを掴もうとしたが、遅すぎた。スタットキャストによれば、このフライの捕球確率は99.4%であり、リプレイを見れば見るほど耐え難いものとなる」と厳しく指摘。

続けて、「ファンは（当然のことながら）激怒し、ムーキー・ベッツ外野手を右翼に戻すべきだという声が再び挙がった。そうなればテオスカーは左翼に、マイケル・コンフォート外野手は居場所を失うが、それについて不満を言う人は誰もいないだろう」と、配置転換を求める声も挙がっていることを伝えている。

