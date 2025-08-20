リーズに所属する日本代表MF田中碧が、20日に自身のSNSアカウント上でプレミアリーグデビューの喜びを口にした。

プレミアリーグ開幕節が18日に行われ、リーズに所属する田中はホーム『エランド・ロード』でのエヴァートン戦に先発出場し、プレミアリーグでのデビューを果たした。試合は84分にリーズが先制。田中がGKジョーダン・ピックフォードへ果敢にプレスを仕掛けると、これがきっかけとなりリーズはPKを獲得。ルーカス・ヌメチャがこれを沈め、1－0でエヴァートンに勝利した。

サポーターの投票によるクラブ公式のプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に輝いた田中は、自身のインスタグラム上で「これが僕がヨーロッパに来た理由。大きな勝ち点3ポイント」と語り、「ヨーロッパに来て4年でやっとプレミアリーグまで来れました」とプレミアリーグデビューの喜びを口にした。

そして、「正直できないことと課題しかないですけどそれをこのレベルで感じれることすら幸せです。まだまだやらなきゃいけないことがたくさんありますけどもっと頑張ります」と、選手としてさらなる成長を誓いながら、今後への意欲を語った。

リーズは次節、23日にアウェイでアーセナルと対戦する予定だ。

【インスタグラム】田中碧の投稿に遠藤や守田、同僚ニョントなどが返信