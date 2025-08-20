山梨県勢、過去の夏準決勝は0勝3敗…山梨学院が歴史の壁に挑む【夏の甲子園…

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会は21日、阪神甲子園球場で大会14日目を迎え、準決勝が行われる。

準決勝に残ったのは、日大三（西東京）、県岐阜商（岐阜）、沖縄尚学（沖縄）、山梨学院（山梨）の4校。この中で県勢初の夏制覇を目指すのが、強打を発揮している山梨学院だ。

山梨学院は今大会が始まるまで、夏の甲子園成績は2勝10敗。選抜甲子園では2023年に優勝するなど強さを見せる一方、夏は苦しむ傾向があった。

だが、今大会は違った。初戦で選抜ベスト8の聖光学院（福島）を破ると、3回戦では打線が爆発し、岡山学芸館（岡山）に大勝。続く準々決勝の京都国際（京都）戦でも、昨夏の王者を11-4で圧倒し、準決勝進出を決めた。

過去、夏の甲子園で準決勝に進出した山梨県勢は、いずれも東海大甲府だ。しかし、1985年、2004年、2012年と3度の挑戦を果たすも、結果はすべて敗戦。勝ち進む上で、準決勝が一つの壁になっている。

今夏はその”準決勝の壁”に、山梨学院が挑む。相手は好投手・末吉良丞を擁する沖縄尚学（沖縄）だが、山梨県勢としてこの壁を破り、県勢初の夏制覇を掴めるか注目だ。

