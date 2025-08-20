今日の運勢占い8月21日（木）12星座占いランキング第1位は牡羊座（おひつじ座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年8月21日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月21日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？今日は、目に入る色彩が気持ちを整えてくれそうです。好きな色を服や小物に取り入れると、自然と心も明るくなります。色は飾りではなく、運を動かす力を持っています。直感で選んだ色が、良い流れを運んできてくれるでしょう。何気なく耳に入った言葉が、今のあなたにぴったりのヒントになる日です。相手は深く考えて話していないかもしれませんが、受け取った瞬間の気持ちを信じてみてください。その言葉がこれからの選択を変えるきっかけになります。今日は「手の感触」に注目してみましょう。柔らかさや冷たさ、ざらつきなど、触った瞬間の感覚があなたの直感を引き出します。物や素材に触れることで、忘れていた感覚や才能が自然と戻ってくるかもしれません。昔あきらめたことに、もう一度挑戦すると流れが変わりそうです。前よりも肩の力を抜いて取り組めるはず。再挑戦はやり直しではなく、新しい始まりです。過去の経験があったからこそ、今はうまくいく道が見えてきます。人混みや騒がしい場所にいても、不思議と心が落ち着く瞬間がありそうです。その静けさを感じられたら、そこに集中してください。外のざわめきと内側の静けさを同時に感じられるとき、直感は冴えわたります。今日は「何も持たずに歩く」時間が心を軽くします。スマホや荷物から離れて、足元や呼吸に意識を向けると、頭のなかが整理されます。余白ができたとき、思いがけない出会いやヒントが舞い込んでくるでしょう。誰かに見られていると感じたら、その視線を力に変えられる日です。見られることで自然と姿勢や言葉が整い、魅力が引き出されます。今日は少しだけ「見せる意識」を持って行動すると、印象がぐっと良くなります。今日は笑いが運を呼び込みます。本気の笑いでなくても大丈夫。口角を上げたり、軽く冗談を交わしたりするだけで空気がやわらぎます。笑顔は場の雰囲気を変え、良い巡りを作ります。気持ちが軽くなる瞬間が増えるでしょう。昔の写真や日記を見返すと、忘れていた自分の一面を思い出します。そのなかに今のあなたへのヒントが隠れています。過去は後ろ向きなものではなく、未来を照らすランプのような存在です。今日は「自分の声」に耳を傾けてみましょう。話すトーンや呼吸が、今の気持ちを表しています。落ち着いた声で話すだけで心も整い、相手との距離も自然と近づきます。声は心と運を動かす鍵です。あえて意味のないことをしてみると、新しい発想が生まれます。目的を持たない時間は、心に遊び場を作ります。効率重視の考えから離れることで、思いがけないひらめきや発見がやってくるでしょう。今日は、相手の話を最後まで聞くことが良い流れを生みます。自分の意見は急がず、まずは相手の言葉を受け止めることで信頼が深まります。聞くことは相手を理解する一番の方法です。運気を蓄えるには、先に損をすることです。得よう得ようとしても何も得られません。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。