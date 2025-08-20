宮世琉弥「野球場」の好きな雰囲気とは？「夜になると飲み物を飲んで、ご飯を食べながら観たりできるのでいいですよね」

俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃～）。8月13日（水）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられた“美”に関するメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

僕が美と感じるものは「野球場」です！ 僕は友達の影響で1 ヵ月に1 回ほど野球場に行って野球を観ているのですが。テレビで観るよりも会場の応援が響いているので、迫力が凄いため美しいと感じます！ また、天井が空いている球場だと夜の空を見ながら野球観戦ができるので、それもまたロマンチックで美しいと感じます！（18歳）

＜宮世からのメッセージ＞

いいですね！ 1ヵ月に1回はすごいペースよ、楽しいですよね！ 僕は楽天のスタジアムとか、去年はアメリカのスタジアムに行ったんですけど、海外の野球場は、より白熱してるんですよね。日本よりも野球が文化になっているのか、わからないけど。（野球場の）あの空間、僕も好きなんだよな。夜になると飲み物飲んでご飯食べながら観たりできるのでいいですよね！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info