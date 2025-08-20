NiziU・AYAKA「真剣さが伝わるかなと思って…」大学入試の面接が不安なリスナーに、とっておきの秘儀をアドバイス！

8月14日（木）の放送では、MAYA・AYAKA・MAYUKAの3人が登場。生徒（リスナー）と直接電話をつなぎ、大学入試の面接に関するお悩み相談に答えていきました。
――17歳リスナーのお悩みは…？
MAYA：今週のNiziU LOCKS!では、毎日4日間、生徒のみんなの近況を、直接電話して聞いています！ 今日も、早速電話しちゃいましょう！ もしもし～！
リスナー：もしもし～！
MAYA：こんにちは～！
リスナー：こんにちは～！
MAYA：NiziUのMAYAと！
MAYUKA：MAYUKAと！
AYAKA：AYAKAです！
MAYA：お名前聞いてもいいかな？
リスナー：17歳、ラジオネーム「リストモ」です！
MAYA：ちなみに今何年生ですか？
リスナー：高校3年生です。
MAYUKA：3年生か。
AYAKA：LJKってやつじゃない（笑）？
MAYA：まだ使うのそれ（笑）？
AYAKA：使わないの？
リスナー：使ってます（笑）。
AYAKA：よかったー（笑）！
MAYA：ちなみにリストモちゃんは、この夏に何か悩みがあるって聞いたんだけど、なにかな？
リスナー：自分を上手にアピールする方法がわからなくて、悩み続けています。
AYAKA：アピールする場所があるのかな？
リスナー：大学受験があって、面接を受けます。
MAYUKA：緊張するやつや。
MAYA：その面接って、いつあるんですか？
リスナー：9月の終わり頃から、10月です。
AYAKA：もうすぐだ。
MAYA：じゃあ、何か準備とかしてるの？
リスナー：今は質問の答えを考えてます。
AYAKA：どんなこと聞かれるんだろう？
MAYA：面接は今まで何回かやったことある？
リスナー：高校受験のときに、1回やったことがあります。
MAYA：そのときはどうだった？
リスナー：めっちゃ緊張しちゃって、うまく喋れなかったです……。
MAYA：そうだったんだ。高校のときって、何聞かれた？
リスナー：志望理由とか、あと大学入ったらやりたいこととかです。
AYAKA：お、じゃあ大学に行ったらやりたいことは何ですか？
リスナー：書道部に入って、書道パフォーマンスをしたいです。
MAYA：素敵～！
AYAKA：めちゃめちゃ良い！
MAYA：今、先生は心を動かされました！ すごく！ 素敵だなって思った！
AYAKA：あと、大学で何勉強したいですか？
リスナー：古典とか勉強したいです。
AYAKA：それはなんでですか？
リスナー：昔の話を聞くのがすごく楽しくて、勉強したいです。
AYAKA：全然もう、合格じゃん？
MAYA：新井先生（笑）。
AYAKA：でもやっぱり、いざ面接の雰囲気になっちゃうと、なんか違うよね？
MAYA：自分が考えるに、緊張する理由ってなんだと思う？
リスナー：多分、自分の声があんま好きじゃなかったりする……。
MAYA：さっき、「もしもし～！」って言ったときに、「かわいい声！」って思って。そんなこと、思わなくていいよ！ 自信持って！ そこは私たち3人から伝える！ めちゃめちゃ自信のポイントだったじゃん！
MAYUKA：AYAKAが受験のときは面接あった？
AYAKA：高校受験のときにあったけど……。
MAYUKA：どうやった？
AYAKA：（答えを）忘れた質問とかもあって、笑ってごまかしてた（笑）。
MAYA：私もやったんやけど、噛んじゃったら、「あ……！」ってなっちゃうやん？ そこで、「すいません、噛んじゃいました！ もう1回言わせてください！」って、あえてその失敗をポジティブに活かすというか、明るくしてたら、「全然ゆっくりで大丈夫ですよ」って言ってくれたから、リラックスして話せたね。
AYAKA：でも正直、（面接って）慣れてる人のほうが少ないと思うから。
MAYUKA：全員緊張してるもんな。
AYAKA：逆に当たり前だと思っていっちゃえばいいんじゃないかな？
MAYA：Nizi Projectのときは、もう話さなきゃいけなかったじゃん？
MAYUKA：「とりあえず何か喋らないと」って、緊張しながらもそう思った記憶があったけど、何喋ったんやろ……？
MAYA：最初の頃は私も受け答えがほんとに下手くそで。今もそんなに上手いほうではないけど、少しずつ慣れだと思うから。最初はやっぱ緊張していても全然大丈夫だと思う。
AYAKA：あと面接官の人の目を見るとか。私は目を見つめてたら、真剣さが伝わるかなと思って、見すぎてる程度で見てました（笑）。
MAYUKA：なるほどね。そういうのもありやな。
MAYA：どうかな？ 今、ちょっとできそうって感じになったかな？
リスナー：やる気が出てきました（笑）。
MAYA：でも本当に、素敵な声を持ってるし、夢がしっかりしてるから、それは伝わると思う！
MAYUKA：あと、NiziUの3人が受かるって言ってるから、絶対受かります！
MAYA：絶対受かる！
AYAKA：大丈夫！
MAYA：自信持ってね。私たちもずっと応援してるから！ 「受かったよ！」って報告もしてくれたら嬉しいな！
リスナー：はい！
MAYA：AO入試頑張ってね！
リスナー：頑張ります！
