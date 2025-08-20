NiziU・AYAKA「真剣さが伝わるかなと思って…」大学入試の面接が不安なリスナーに、とっておきの秘儀をアドバイス！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。

8月14日（木）の放送では、MAYA・AYAKA・MAYUKAの3人が登場。生徒（リスナー）と直接電話をつなぎ、大学入試の面接に関するお悩み相談に答えていきました。

――17歳リスナーのお悩みは…？

MAYA：今週のNiziU LOCKS!では、毎日4日間、生徒のみんなの近況を、直接電話して聞いています！ 今日も、早速電話しちゃいましょう！ もしもし～！

リスナー：もしもし～！

MAYA：こんにちは～！

リスナー：こんにちは～！

MAYA：NiziUのMAYAと！

MAYUKA：MAYUKAと！

AYAKA：AYAKAです！

MAYA：お名前聞いてもいいかな？

リスナー：17歳、ラジオネーム「リストモ」です！

MAYA：ちなみに今何年生ですか？

リスナー：高校3年生です。

MAYUKA：3年生か。

AYAKA：LJKってやつじゃない（笑）？

MAYA：まだ使うのそれ（笑）？

AYAKA：使わないの？

リスナー：使ってます（笑）。

AYAKA：よかったー（笑）！

MAYA：ちなみにリストモちゃんは、この夏に何か悩みがあるって聞いたんだけど、なにかな？

リスナー：自分を上手にアピールする方法がわからなくて、悩み続けています。

AYAKA：アピールする場所があるのかな？

リスナー：大学受験があって、面接を受けます。

MAYUKA：緊張するやつや。

MAYA：その面接って、いつあるんですか？

リスナー：9月の終わり頃から、10月です。

AYAKA：もうすぐだ。

MAYA：じゃあ、何か準備とかしてるの？

リスナー：今は質問の答えを考えてます。

AYAKA：どんなこと聞かれるんだろう？

MAYA：面接は今まで何回かやったことある？

リスナー：高校受験のときに、1回やったことがあります。

MAYA：そのときはどうだった？

リスナー：めっちゃ緊張しちゃって、うまく喋れなかったです……。

MAYA：そうだったんだ。高校のときって、何聞かれた？

リスナー：志望理由とか、あと大学入ったらやりたいこととかです。

AYAKA：お、じゃあ大学に行ったらやりたいことは何ですか？

リスナー：書道部に入って、書道パフォーマンスをしたいです。

MAYA：素敵～！

AYAKA：めちゃめちゃ良い！

MAYA：今、先生は心を動かされました！ すごく！ 素敵だなって思った！

AYAKA：あと、大学で何勉強したいですか？

リスナー：古典とか勉強したいです。

AYAKA：それはなんでですか？

リスナー：昔の話を聞くのがすごく楽しくて、勉強したいです。

AYAKA：全然もう、合格じゃん？

MAYA：新井先生（笑）。

AYAKA：でもやっぱり、いざ面接の雰囲気になっちゃうと、なんか違うよね？

MAYA：自分が考えるに、緊張する理由ってなんだと思う？

リスナー：多分、自分の声があんま好きじゃなかったりする……。

MAYA：さっき、「もしもし～！」って言ったときに、「かわいい声！」って思って。そんなこと、思わなくていいよ！ 自信持って！ そこは私たち3人から伝える！ めちゃめちゃ自信のポイントだったじゃん！

MAYUKA：AYAKAが受験のときは面接あった？

AYAKA：高校受験のときにあったけど……。

MAYUKA：どうやった？

AYAKA：（答えを）忘れた質問とかもあって、笑ってごまかしてた（笑）。

MAYA：私もやったんやけど、噛んじゃったら、「あ……！」ってなっちゃうやん？ そこで、「すいません、噛んじゃいました！ もう1回言わせてください！」って、あえてその失敗をポジティブに活かすというか、明るくしてたら、「全然ゆっくりで大丈夫ですよ」って言ってくれたから、リラックスして話せたね。

AYAKA：でも正直、（面接って）慣れてる人のほうが少ないと思うから。

MAYUKA：全員緊張してるもんな。

AYAKA：逆に当たり前だと思っていっちゃえばいいんじゃないかな？

MAYA：Nizi Projectのときは、もう話さなきゃいけなかったじゃん？

MAYUKA：「とりあえず何か喋らないと」って、緊張しながらもそう思った記憶があったけど、何喋ったんやろ……？

MAYA：最初の頃は私も受け答えがほんとに下手くそで。今もそんなに上手いほうではないけど、少しずつ慣れだと思うから。最初はやっぱ緊張していても全然大丈夫だと思う。

AYAKA：あと面接官の人の目を見るとか。私は目を見つめてたら、真剣さが伝わるかなと思って、見すぎてる程度で見てました（笑）。

MAYUKA：なるほどね。そういうのもありやな。

MAYA：どうかな？ 今、ちょっとできそうって感じになったかな？

リスナー：やる気が出てきました（笑）。

MAYA：でも本当に、素敵な声を持ってるし、夢がしっかりしてるから、それは伝わると思う！

MAYUKA：あと、NiziUの3人が受かるって言ってるから、絶対受かります！

MAYA：絶対受かる！

AYAKA：大丈夫！

MAYA：自信持ってね。私たちもずっと応援してるから！ 「受かったよ！」って報告もしてくれたら嬉しいな！

リスナー：はい！

MAYA：AO入試頑張ってね！

リスナー：頑張ります！

