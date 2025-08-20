大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、昨オフにブレイク・スネル投手らを獲得するなど積極的な動きを見せた。この時にトレードを狙っていたある投手に、今オフ再アタックをかける可能性があるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

獲得候補に挙がったのは、ニューヨーク・ヤンキースに所属するデビン・ウィリアムズ投手。昨オフミルウォーキー・ブルワーズから加入し、今季は日本時間19日時点で52登板、3勝5敗8ホールド17セーブ、防御率5.32といった数字を残している。

同メディアは「ファンサイデッドのロバート・マレー記者によれば、ドジャースはウィリアムズにとって良い着地点だといる。彼は『ヤンキースにトレードされる前、ドジャースはウィリアムズについてブルワーズと交渉したチームの一つだった』と書いている」と言及。

続けて、「ウィリアムズは自身の価値を回復させるために1年契約を結ぶ可能性が高い。ドジャース以上に良い選択肢はあるだろうか？彼らはリリーフと1年契約を結んできた実績があり、以前からウィリアムズに興味を示してきた。今オフに両者が再びパートナーシップを模索する可能性はあるだろうか？」と記している。

