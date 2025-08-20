大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間19日、コロラド・ロッキーズに4-3で敗れた。試合中に2度リードしながら逃げきれないという悔しい負けになったが、デーブ・ロバーツ監督もため息をついているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「火曜日のドジャースは守備のミスが多発し、試合に勝つことができなかった。3回裏無死一塁、右翼手のテオスカー・エルナンデス外野手は相手走者を刺そうとして三塁へ送球するという誤った選択を行い、打者にも二塁進塁を許した。さらに、9回裏もボテボテの打球を捕ることができず、これがサヨナラ負けにつながった」と指摘。

合わせて、ロバーツ監督が試合後に「今日の試合は、山本由伸投手の投球ぶりを考えれば勝てたはずだった。言葉で表現するのは難しい試合だ。特に得点圏に走者がいる時は、バットを短く持つなど調整を行い、打球を前に飛ばす方法を見つけなければならない。そうすることで、チャンスをつかむことができる。調整が必要だ。そうでなければ、二桁の三振を喫することになる」と打者陣に注文をつけたことを伝えている。

同戦のドジャース打線は試合全体で計12個の三振を喫しているが、各打者には確実性を高めるための工夫が求められているといえそうだ。

