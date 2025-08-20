山梨県の北西部に位置する韮崎市(にらさきし)は、周囲に八ヶ岳、鳳凰三山、茅ヶ岳(かやがたけ)といった日本の「百名山」に名を連ねる山々や、霊峰富士山という偉大な名峰がそびえる自然豊かなまち。

武田信玄公により再建された、武田氏が氏神として崇拝した武田八幡宮や、信玄の息子勝頼が自ら火を放った悲運の城・新府城(しんぷじょう)など、武田家ゆかりの史跡が市内のいたるところに点在する“甲斐武田家”発祥の地でもあります。

本稿では、そんな韮崎市への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

山々の壮大な景色に囲まれる暮らし! 韮崎市の魅力について

面積の約6割が山林である韮崎市。市内のいたるところから富士山や八ヶ岳、茅ヶ岳、南アルプスの壮大な景色を望むことができ、山々の景色が季節の移ろいを感じさせてくれます。夜は満天の星空、きれいな月を眺めることができるほか、雪はほとんど降らないので、安心して暮らすことができるまちです。

晴れの日が多いため、日照時間が長く、昼夜の寒暖差が大きいことから、野菜や果物の実りが豊か。「新府桃源郷」の桃や「穂坂果実郷」のぶどうが有名で、南アルプスを源流とする水を使った「武川米(むかわまい)」などお米の栽培も盛んです。市内には、稼働中のワイナリーが5つ、設置予定が3つあり、できたてのワインが味わえるのも魅力!

JR中央本線の駅が3つあり、特に特急が停車する韮崎駅周辺には、スーパー、コンビニ、子育て支援センターや図書館、病院などが入っている「韮崎市民交流センター ニコリ」があり、コンパクトにまとまっており暮らしやすいのが特徴です。

最近は、韮崎駅前通りや本町通りに移住者が空き店舗をリノベーションし、営む飲食店や小売店などが次々にオープンし、市内外から人が訪れる注目のエリアとなっているのだとか!

子育て支援センター「にら★ちび」や、中高生の居場所「青少年プラザMiacis(ミアキス)」など、子どもたちの居場所や子育て中の親のサポートはもちろん、子育て支援のさまざまな制度やサポートがしっかりしており、子育てしやすい環境が整っています。

また、移住を検討している人に向けて、本格的に移住する前にお試しで韮崎暮らしを体験できる「お試し住宅」や「お試しハウス」があり、移住支援の制度やサポートも手厚く、移住者への起業支援も充実しています。

そんな韮崎市への移住は、以下のような人におすすめとのこと。

・身近に自然がある地で暮らしたい人。

・農業や家庭菜園をして暮らしたい人。

・田舎暮らしをしたいけれど、生活の便利さもほしい人。

・二拠点生活を考えている人。

・山や登山が好きな人。

・新しいことにチャレンジしたい人。

・起業したい人。

支援制度について

韮崎市には、子育て・医療、住まい、若者、しごとに支援制度が用意されています。

【子育て・医療】

＜韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金＞

育児休業制度を設けている中小企業に勤務する市内在住の男性労働者が育児休業を取得した場合、取得労働者と事業主に奨励金を交付する。

＜児童手当＞

高校生(18歳年度末)までのお子さんを養育している方に児童手当を交付する。

＜子ども医療費助成制度＞

高校生(18歳年度末)までのお子さんの医療費の一部を助成。保険内診療分が無料。

＜幼児教育・保育の保育料無償化＞

第2子以降の保育料及び給食費が無償。

＜小・中学校の給食費無償化＞

小・中学校の給食費が無償。

＜韮崎市子育て支援センター「にら★ちび」＞

0歳～6歳(未就学児)児とそのきょうだい及び保護者・妊婦とパートナーが利用できる。親子で参加できるイベントを開催。子育て中の方々のやすらぎの場であり、これからお母さんになる方の子育てのサポートも行っている。

【住まい】

＜転入者及び新婚家庭定住促進住宅家賃助成制度＞

市外から入居する方または新婚夫婦で新たに入居される方を対象に、入居日から2年間、家賃助成を行う。

＜新婚新生活支援事業＞

韮崎市で新たに結婚生活をはじめるための新居の購入費や家賃、引っ越し費用、リフォーム費用に補助金を交付する。

＜子育て世帯住宅取得支援事業費＞

韮崎市で子育て世帯を支援するため、住宅購入、引越し、リフォーム費用に対して補助金を交付する。

【若者】

＜韮崎市奨学金返還支援事業＞

奨学金の貸与を受けて高校・大学等を卒業し、就労等をしている方を対象に奨学金の返還を助成する。

＜若者定住就職奨励金＞

就職または起業を目的に転入した若者に対し、奨励金を支給する。

【しごと】

＜移住支援金＞

東京23区(通勤を含む)に直近10年間のうち5年以上在住後、韮崎市に移住する方で、マッチングサイト掲載の求人等に応募し新たに就職した方、もしくはテレワークにて引き続き移住前の業務を継続する方、起業した方等に支援金を交付する。

＜起業支援補助金＞

市内で起業するために直接的に必要となる事業所の改修費等を補助する。

＜新規就農者育成総合対策事業＞

韮崎市で新たに農業をはじめる方々に対して、助成金を交付する。

＜コワーキングスペース・サテライトオフィス＞

県外からの企業やリモートワークをする会社員、起業者、学生などが利用できる施設。

移住者の声

・まだまだ何かおもしろいことが起こりそうなところに魅力を感じた。立地も良く、県庁所在地の甲府にもすぐに行ける。

・ほどよく田舎だけどお店はたくさんあり、大自然も身近。新たな世界が広がっていくのを実感する日々。

・田舎すぎず都会すぎず、暮らしも快適な「ちょうど良さ」が魅力。自然が多く、景色が良い。

・韮崎市は、なんといっても人があたたかい。移住者でも安心して過ごすことができる。

自治体からのメッセージ

四方に大パノラマが広がり、山々から自然の息吹がもたらされ、日常に季節が感じられる美しいまちです。ICもあり特急も停まるアクセスの良いコンパクトシティ。韮崎駅前には、山梨県内最大級の子育て支援センター「にら★ちび」や、中高生の第三の居場所「青少年育成プラザMiacis」があり、切れ目のない支援を行っていて、子育てにも優しいまちです。移住支援や起業支援も充実しているので、新しいことにチャレンジしたい人にもおすすめです。ぜひ韮崎市にお越しください。

韮崎市のふるさと納税返礼品について

昭和3年創業の山本製麺所がつくる、長きにわたり地元の人々に愛されている「山本勘助ほうとう」と、韮崎駅からすぐにあり、家庭の味と楽しいおしゃべりを楽しめるアットホームなお店「喫茶店ひよこ豆」のお食事券を紹介します。

山梨名物 山本勘助ほうとう 500g(6～7人前) みそ付き

・提供事業者：山本製麺所

・山梨県韮崎市本町2丁目15-9

・内容量：めん500g(6〜7人前)、みそ2パック

・寄附金額：3,000円

八ヶ岳から流れる清らかな水を使用したもちもち食感の生麺が自慢の「山本勘助ほうとう」。麺は、水と塩と小麦粉というシンプルな素材でつくられています。みそ付きなので、野菜と一緒に煮込むだけで家庭で本物の味を堪能できます。

喫茶店ひよこ豆 お食事券 3,000円分(1,000円×3枚)

・提供事業者：喫茶店ひよこ豆

・山梨県韮崎市中央町1-4 マルハクビル1F

・内容量：お食事券3,000円分(1,000円×3枚)

・寄附金額：1万円

落ち着いた昭和の雰囲気が漂う「喫茶店ひよこ豆」で使えるお食事券です。和食から洋食までさまざまなメニューが揃い、またすぐにでも食べに来たいと思わせてくれるような飽きることのない家庭の味を楽しめます。お店の一押しは、手羽先がホロホロになるまでじっくり煮込まれた「ひよこ豆カレー」とのこと。

今回は山梨県韮崎市への移住の魅力と、地元ならではの返礼品を紹介しました。壮大な山々に囲まれた絶景と、ほどよい田舎の暮らしやすさが魅力的なまちです。子育て支援のほか、移住者への支援制度やサポートが充実しているのもうれしいポイント! 気になる人は一度チェックしてみてください。

