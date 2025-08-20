ローソンは8月26日より、全国のローソン店舗(一部店舗・ローソンストア100除く)で『勝利の女神：NIKKE』のキャンペーンを実施する。本キャンペーンでは対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナル景品がもらえる企画や、オリジナルフード・グッズの販売などを実施する。

先着・数量限定でもらえるオリジナルクリアファイル

8月26日7:00～9月8日(※または景品がなくなり次第終了)のキャンペーン期間中に対象のお菓子を2点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルクリアファイル」を1枚プレゼントする。オリジナルクリアファイルは全6種・各店計24枚。景品は1人1店舗の買い物につき各種1枚、計6枚まで。

オリジナルフード発売！

8月26日より、オリジナルフード「トッポ 勝利の女神：NIKKE」「トッポ ザ・ショコラ 勝利の女神：NIKKE」(各950円)を販売する。それぞれオリジナルステッカー1枚が入っており、各商品ごとに全4種。

トッポ 勝利の女神：NIKKE(オリジナルステッカー1枚入り 全4種)

トッポ ザ・ショコラ 勝利の女神：NIKKE(オリジナルステッカー1枚入り 全4種)

ローソン・@Loppi・HMV限定、数量限定オリジナルグッズ

8月26日より、ローソン店頭・@Loppi・HMV限定で『勝利の女神：NIKKE』のオリジナル商品を数量限定で発売する。販売場所はコミック棚。なお、8月27日発売店舗は北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店(青森)、8月28日発売店舗は江津敬川店(島根)・内子五十崎インター店(愛媛)。

アクリルスタンド (全6種)(各1,760円)

アクリルスタンド (全6種)(各1,760円)

スライドミラーキーホルダー(全6種ランダム形式)(1,320円)

缶バッジ (全12種ランダム形式)(660円)

缶バッジ (全12種ランダム形式)(660円)

@Loppi・HMV限定、数量限定オリジナルグッズ

8月26日10:00～9月29日23:30の期間中、@Loppi・HMV限定で『勝利の女神：NIKKE』のオリジナルグッズを予約販売する。お渡し日は2026年2月12日より開始。

ビッグタペストリー (全6種)(各9,900円)

ビッグタペストリー (全6種)(各9,900円)

もちどる (全6種)(各3,828円)

もちどる (全6種)(各3,828円)

デスクマット (全14種)(各4,400円)

デスクマット (全14種)(各4,400円)

モダニア彼シャツセット(11,000円)

アクリルパネル(全2種)(各7,700円)

ビッグタオル(全2種)(各5,500円)

ビッグアクリルスタンド (全3種)(各6,600円)

ビッグアクリルスタンド (全3種)(各6,600円)

アクリルスマホスタンド (全3種)(各4,400円)

アクリルスマホスタンド (全3種)(各4,400円)

チケット風カード6枚セット(3,850円)

スクエア缶バッジ6個セット(3,850円)

アクリルキーホルダー3個セット (全2種)(各3,300円)

アクリルキーホルダー3個セット (全2種)(各3,300円)

キャラクターセット(各2,382円)

引用ポストキャンペーン

8月26日のポスト後～9月1日の期間中にローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象のキャンペーン告知ポストに「#ローソンNIKKE」とコメントをつけて引用ポストすると、抽選で1名に「オリジナルQUOカード1万円)分」をプレゼントする。

オリジナルQUOカード

コピー機オリジナルブロマイド第1弾

8月26日～12月29日の期間中、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で『勝利の女神：NIKKE』のオリジナルブロマイドを販売する。第2弾は9月30日、第3弾は10月28日より展開予定です。詳細は後日公開。

オリジナルブロマイド (全53種)は、L判が各300円、2L判が各500円。

オリジナルブロマイド (全53種) L判各300円、2L判各500円。

(C)2022 SHIFT UP CORP.ALL RIGHTS RESERVED.

(C)Lawson, Inc.

※画像は全てイメージです。

※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日等は変更になる場合がございます。

※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。(コピー機商品は除く)

※各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。