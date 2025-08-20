ローソンは8月26日より、全国のローソン店舗(一部店舗・ローソンストア100除く)で『勝利の女神：NIKKE』のキャンペーンを実施する。本キャンペーンでは対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナル景品がもらえる企画や、オリジナルフード・グッズの販売などを実施する。
先着・数量限定でもらえるオリジナルクリアファイル
8月26日7:00～9月8日(※または景品がなくなり次第終了)のキャンペーン期間中に対象のお菓子を2点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルクリアファイル」を1枚プレゼントする。オリジナルクリアファイルは全6種・各店計24枚。景品は1人1店舗の買い物につき各種1枚、計6枚まで。
オリジナルフード発売！
8月26日より、オリジナルフード「トッポ 勝利の女神：NIKKE」「トッポ ザ・ショコラ 勝利の女神：NIKKE」(各950円)を販売する。それぞれオリジナルステッカー1枚が入っており、各商品ごとに全4種。
ローソン・@Loppi・HMV限定、数量限定オリジナルグッズ
8月26日より、ローソン店頭・@Loppi・HMV限定で『勝利の女神：NIKKE』のオリジナル商品を数量限定で発売する。販売場所はコミック棚。なお、8月27日発売店舗は北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店(青森)、8月28日発売店舗は江津敬川店(島根)・内子五十崎インター店(愛媛)。
アクリルスタンド (全6種)(各1,760円)
スライドミラーキーホルダー(全6種ランダム形式)(1,320円)
缶バッジ (全12種ランダム形式)(660円)
@Loppi・HMV限定、数量限定オリジナルグッズ
8月26日10:00～9月29日23:30の期間中、@Loppi・HMV限定で『勝利の女神：NIKKE』のオリジナルグッズを予約販売する。お渡し日は2026年2月12日より開始。
ビッグタペストリー (全6種)(各9,900円)
もちどる (全6種)(各3,828円)
デスクマット (全14種)(各4,400円)
モダニア彼シャツセット(11,000円)
アクリルパネル(全2種)(各7,700円)
ビッグタオル(全2種)(各5,500円)
ビッグアクリルスタンド (全3種)(各6,600円)
アクリルスマホスタンド (全3種)(各4,400円)
チケット風カード6枚セット(3,850円)
スクエア缶バッジ6個セット(3,850円)
アクリルキーホルダー3個セット (全2種)(各3,300円)
キャラクターセット(各2,382円)
引用ポストキャンペーン
8月26日のポスト後～9月1日の期間中にローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象のキャンペーン告知ポストに「#ローソンNIKKE」とコメントをつけて引用ポストすると、抽選で1名に「オリジナルQUOカード1万円)分」をプレゼントする。
コピー機オリジナルブロマイド第1弾
8月26日～12月29日の期間中、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で『勝利の女神：NIKKE』のオリジナルブロマイドを販売する。第2弾は9月30日、第3弾は10月28日より展開予定です。詳細は後日公開。
オリジナルブロマイド (全53種)は、L判が各300円、2L判が各500円。
