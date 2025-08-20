オリオールズ・菅野智之、5回1失点の好投も今季11勝目ならず…吉田正尚から…

　ボルティモア・オリオールズの菅野智之は19日（日本時間20日）、敵地フェンウェイ・パークで行われたボストン・レッドソックス戦に先発登板。5回1失点の好投を見せたが、今季11勝目とはならなかった。
 
　初回、2死一、二塁のピンチを迎えたが、レッドソックスの5番打者・吉田正尚選手を空振り三振に仕留め、無失点で切り抜けた。
 

 
　3回には2死二、三塁のピンチで、4番打者トレバー・ストーリー選手の打席でボークを取られ、1点を失った菅野。
 
　しかし、その後もベテランらしい落ち着いた投球を続け、吉田選手との2回目の対戦でも空振り三振を奪った。
 
　5回に勝利投手の権利を得てマウンドを降りたが、後続が同点に追いつかれ、今季11勝目はお預けとなった。チームは延長11回に勝ち越し、4-3でレッドソックスに勝利を収めた。





【動画】菅野VS吉田！2度目の対決は空振り三振で菅野に軍配！
