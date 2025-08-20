宮世琉弥「東京都内はビルが多くて、自然をあまり感じられないので…」自宅で植物を育てている理由とは？

俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃～）。8月13日（水）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられた“美”に関するメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

私が最近美しいと感じたのは、三重の自然の景色です！ 友達と大阪から約4 時間かけて自然を感じに三重までドライブに行きました！ 川の水はとても綺麗で冷たかったです。吊り橋も渡ったんですけどめちゃくちゃ高くて怖かったけど、とても思い出になりました。暑かったけど、自然にとても癒されました。琉弥くんは、自然は好きですか？（20歳）

＜宮世からのメッセージ＞

大好きよ、もう自然大好き！ 僕の家、自然だらけなので！ この間、植物屋さんに行って初めて植物を爆買いしました。「この木とこの木とこの木とこの木ください！」って言ったら、店員さんもびっくりしてて、「えっ！」みたいな。その後、店員さんが植物を車で運んできてくれましたね。優しかったです。ありがとうございました！

自然はいいよね。マイナスイオンを感じたり。東京都内ってビルが多くて自然をあまり感じられないので、僕も家のなかで植物を育てているんです！

ドライブ4時間ってすごいね。自分で運転したのかな。それこそ自然を見に家族とドライブ行こうって言っていて、前日まで晴れ予報だったのに、大雨になったんですよ。しかも車に乗った瞬間に雨、みたいな。それで、その日の予定はなくなりました。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info