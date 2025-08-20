メルセデスとアウトウニオンのシルバーアローは、現在どこにある？

メルセデス・ベンツとアウトウニオンのレーシングカーは、長らくエンスージアストの心をとらえてきた。現在、どこにあるのだろうか。

【画像】「シルバーアロー」こと、メルセデス・ベンツとアウトウニオンの銀色のマシン（写真8点）

すべては”きゅうり”から始まった。1932年5月、マンフレート・フォン・ブラウヒッチが乗る、ラディカルな流線形のメルセデス・ベンツSSKLがAVUSサーキットに現れた。急いで仕上げられたため、マシンは未塗装の状態だった。こうして最初の”シルバーアロー”が誕生したのである。ボディの形状から”キュウリ”の異名を取ったこのマシンは、トップスピードで通常のSSKLを12mph上回ったが、間もなくお役御免となった。

グランプリレースでは1934年から最大車重が750kgに制限されたため、Dr.ハンス・ニーベル率いるチームはW25を生み出した。新しい3.4リッターの直列8気筒エンジンは、アルコール系燃料を使い、同時代のアルファロメオを100bhpも凌ぐ出力を誇った。伝説によれば、ニュルブルクリンクで車重が1kgオーバーしたため、チーム監督のアルフレト・ノイバウアーがメカニックに塗装を剥ぎ取るよう指示して、数グラム削ったといわれている。この年、W25はアウトウニオンを2度破ったほか、ルドルフ・カラツィオラが特別なW25で200mphに迫る速度記録を樹立した。

翌1935年にはエンジンを拡大し、カラツィオラがヨーロッパ選手権を制覇する。1936年は、ホイールベースの短いW25Kでアウトウニオンに破れたが、カラツィオラは同年11月に、V12エンジンを搭載し、タイヤを覆うワイドボディのストリームライナーで、231mphという速度記録を打ち立てた。

ニュルブルクリンクでW25をテストしたあと、エンジニアのルドルフ・ウーレンハウトは設計を大きく見直し、W125を提案する。W125はツインチューブシャシーで剛性を高め、しなやかでロングストロークのサスペンションを備えていた。1937年、カラツィオラはこれで自身2度目のヨーロッパ王者に輝く。翌1938年1月、メルセデスは再び速度記録でアウトウニオンと対決した。カラツィオラが新記録の270mphに達すると、同じ日、その更新を目指したアウトウニオンのベルント・ローゼマイヤーがクラッシュして命を落とした。

1938年に、エンジンをスーパーチャージャー搭載の3リッターに縮小する新レギュレーションが導入されると、ウーレンハウトのチームは、447bhpを発生するドライサンプ式、4バルブのV12エンジンを考案した。これを搭載したW154は、カラツィオラに3度目のヨーロッパタイトルをもたらした。

翌年のトリポリGPは、1.5リッターという”ヴォワチュレット”ルールで開催された。これはメルセデスを締め出すためだとノイバウアーは考えた。シュトゥットガルトでは、ツインスーパーチャージャー、4バルブの小型V8エンジンで251bhpを発生するW165を特別に設計。これでヘルマン・ランクが悠々と勝利を収め、カラツィオラが激しい追走で2位フィニッシュを飾った。それきりメルセデスはW165を二度と使わなかった。

ヨーロッパでのレースは、車高の低い新しいW154が引き継いだ。スパでのグランプリでは、リチャード・シーマンがW154でリードしていたが、コースオフして立木に激突し、炎に包まれてしまう。シーマンはその夜、26歳でこの世を去った。優勝したヘルマン・ランクは、この年のヨーロッパ王者になれたかもしれないが、そこに戦争が立ちふさがった。

スリーポインテッドスターが公式にレースに復帰したのは1951年のことだ。ノイバウアーは2台のW154をアルゼンチンでのフォーミュラ・リブレに投入する。しかし、フロイラン・ゴンザレスのフェラーリに敗れ、予定していたインディ500への出走は棚上げとなった。ウーレンハウトは、スポーツカーのW194と、1.5リッターのV12エンジンを搭載する新たなF1マシン、W195の開発に取り組んだ。後者は中止されたが、前者はスペースフレームとガルウィングドアを備えた300SLとして完成し、1953年のル・マン24時間レースを制した。ここから直接誕生したのがロードカーのW198、300SLである。

メルセデスは、1954年はW196RでF1に力を注いだ。その結果、デビュー戦のフランスGPで優勝し、ファンジオのF1世界選手権2連覇につながる。1955年は、2シーターのW196S（別名300SLR）でスポーツカーレースに復帰し、6戦出走して5戦で優勝した。勝利を逃した唯一のレースがル・マンだった。このレースでピエール・ルヴェーの300SLRは、マイク・ホーソーンのジャガーDタイプとランス・マックリンのオースチン・ヒーレーの2台と絡み、空中で1回転して観客席に飛び込んだ。この事故でルヴェーと83人の観客が死亡。メルセデス・ベンツはモータースポーツから撤退し、1980年代まで正式に復帰することはなかった。

では、こうしたレーシングカーは今どこにあるのだろうか。第二次世界大戦の間、シルバーアローはドイツ、オーストリア、東ヨーロッパの様々な場所に隠された。”きゅうり”は姿を消したが、2019年にメルセデス・ベンツがレプリカを造った。

W25は少なくとも12台造られた。1台はメルセデス・ベンツ・ミュージアムで展示されているが、個人所有は1台もない。イギリスの著名なコレクターだった故コーリン・クラッブは、11台製造されたW125のうちの1台、東ドイツから持ち出した。（訳注：英国のニール・コーナーから日本の著名コレクターに渡り、その後にバーニー・エクレストンが入手した）。

15台造られたW154のうち、5台は当時スクラップにされた。2台はメルセデス・ベンツに戻り、2台はフランスのミュルーズにある国立自動車博物館に、2台は別の博物館に収蔵されている。3台は個人コレクションに入っており、残る1台はポーランドで目撃されたのを最後に、現在は行方不明だ。

4台製造された可能性のあるW165のうち、2台はシュトゥットガルトに戻ってきた。ほかは東ヨーロッパのどこかで失われたと考えられている。

戦後のシルバーアローは、ほとんどがメルセデス・ベンツの元に残った。11台造られたW194のうち、2台は当時破損し、2台はアメリカに売却されて、1999年にパーツの状態でオークションに現れた。

W196Rは15台造られ、5台はレースキャリアの中でスクラップになり、1台は1959年のテスト中の事故で廃車になった。4台は、トリノ、インディアナポリス、ウィーン、そしてイギリスのビューリーにある博物館に寄贈された。ビューリーの博物館に寄贈された1台は、何度かオーナーが変わったあと、2013年にボナムスのオークションに登場し、このときの史上最高額である1960万ポンド（当時の約3200万ドル）で落札された。

300SLRは8台造られた。ルヴェーのマシンは廃車になり、4台はメルセデス・ベンツが手元に残し、1台はミュルーズの博物館ある。残り2台はSLRクーペだ。そのうちウーレンハウトの社用車は今もメルセデスが所有している。もう1台は、2022年にRMサザビーズで新記録の1億3500万ユーロ（約1億1500万ドル）で落札された。

今回、インディアナポリス博物館のストリームライナーには、5000～7000万ドルという推定落札額が付いた。シュトゥットガルトでこれを検分したドイツのクラシックカーコンサルタントのミヒャエル・クリーベンシュタインは、1億ドルを超える可能性もあると話す。「ジルバープファイル（シルバーアロー）時代の偉大な象徴です。博物館やコレクターにとって、まさに千載一遇のチャンスといえます」（編集部註：5115万5000ユーロで落札された）

アウトウニオンPワーゲン

では、”もうひとつのシルバーアロー”ともいわれるアウトウニオンはどうだろうか。アウトウニオンが造った1934～37年のV16エンジン搭載のタイプA、B、Cと、1938～39年のV12エンジン搭載のタイプDは、メルセデスの最大のライバルだった。

ツヴィッカウにあったチームの拠点は東ドイツ領となって、1945年にソ連の支配下となった。このためアウトウニオンは175マイル南西のインゴルシュタットに移転し、最終的に現在のアウディになった。レーシングカーは、テストや研究のためにソビエト支配下の各地に送られ、その多くが失われた。

ラトビアの自動車博物館の創設者であるヴィクトルス・クルベルグスは、タイプC/D（タイプCのV16エンジンを搭載したヒルクライム用タイプD）を、スクラップになる数時間前に救い出した。

コーリン・クラッブは、社会主義時代のチェコスロバキアからタイプDを持ち出したほか、のちに東ドイツでV12エンジンを1基発見した。アメリカ人エンスージアストのポール・カラシックは、1938年と39年の2台のタイプDが分解された状態でソ連にあるのを見つけ出した。加えて、V16タイプCのショーカーが1台、1930年代からミュンヘンのドイツ博物館に収蔵されている。

アウディはこの時代のマシンを4台レストアした。クラッブが発見したDタイプはニール・コーナーがヒストリックレースで使い、現在はドイツの個人コレクションに加えられている。

編集翻訳：伊東和彦 (Mobi-curators Labo.) 原文翻訳：木下 恵

Transcreation: Kazuhiko ITO (Mobi-curators Labo.) Translation: Megumi KINOSHITA

Words: Andrew Noakes Photography: Audi AG / Mercedes-Benz

資料：アンドリュー・ノークス著『Silver Arrows: The Story of Mercedes in Motor Sport』（Crowood Press刊）