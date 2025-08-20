ジムニーをカスタム！　データシステムの運転サポート系カメラをプラスして安心・安全ドライブを

Data System

R SPEC for JIMNY／JIMNY SIERRA／JIMNY NOMADE

【画像】ジムニーで「意外と便利」を感じられる運転サポートカメラ

■見た目も機能性も魅力

豊富な電装系アイテムをそろえるデータシステム。なかでもジムニー用は特に多くの専用パーツを用意している。これまでジムニーや同シエラ用に展開してきたパーツは5ドアの「ノマド」にも装着可能だ。

本格四駆をガチで楽しんだり、スタイルにほれ込んで乗っているという人はもちろん、リヤドアによる利便性の高さに引かれてノマドを愛車に迎え入れる、という人にも役立つのが、車両周囲の状況把握をサポートする同社のカメラシリーズだ。

「目立たずスマートな取り付け」にこだわる同社の製品だが、趣味性の高いジムニー向け製品は趣が異なる。ここではオススメの3アイテムを紹介する。

■ハイマウントリアカメラ

RCK-91J3

価格：2万7280円

同社の看板製品とも言える「ハイマウントリアカメラキット」のカメラカバーは、堅ろうさを体現するジムニーの外形デザインにも負けない武骨さを表現しているので、リヤスタイルのアクセントにもなる。高い位置から俯瞰（ふかん）的に周囲を確認でき、距離感もつかみやすい。背負ったタイヤの接触防止にも役立つ。

ウオッシャー機能を損ねずに装着可能。ジムニーのフォルムに合わせた、こだわりの魅せアイテムだ。

■オリジナルフロントグリル

AER464-G1

（カメラ内蔵タイプ）

価格：5万5000円

車両前方の様子をモニターする「オリジナルフロントグリル」は、フロントまわりの印象をがらりと変える横桟グリル仕様。カスタムしながらカメラ機能を付加できるのだ。

最適なアングルに調整できる小型カメラをグリル中央に搭載。180度の超広角レンズを採用する。カメラなしのAER464-G2（4万4000円）もある。

■車種別サイドカメラキット

ジムニー／同シエラ／同ノマド用

SCK-104J3K（角度調整式カメラ）

（適合：JB64W／JB74W型〈2018年7月〜〉、JC74W型〈2025年4月〜〉）

価格：2万3980円

運転席から死角になりやすい左前方付近を確認できる「車種別サイドカメラキット」は、カメラアングルを調整できるので、リフトアップした際にも容易に最適な位置への調整が可能。

サイドカメラキット（角度調整式）が捉えた左サイドの映像は、別売りのスーパースリムモニターSSM-5.0Ⅱ（1万4080円）と接続することで、自然な視線移動で左前方の様子を確認できる。

さりげなく個性を主張しつつ運転をする際の安全性を高められるアイテムばかりで、ジムニー3兄弟、いずれにもマッチするデザイン性の高さが魅力だ。

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

データシステム

TEL：086-445-1617

https://www.datasystem.co.jp