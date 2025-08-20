リーズに所属する日本代表MF田中碧が、イングランドプロサッカー選手協会（PFA）の選出する2024－25シーズンのチャンピオンシップ（2部）年間ベストイレブンに選ばれた。

現役選手たちの投票によって選出されるPFAの年間ベストイレブンが19日に発表。チャンピオンシップの部門では、5シーズンぶり2度目の優勝で、3シーズンぶりにプレミアリーグ昇格を果たしたリーズから田中を含め、最多となる5名が選出された。

なお、昨季リーグ戦は43試合出場で5ゴール2アシストを記録してリーグ戦制覇に大きく貢献した田中は、チャンピオンシップのチーム・オブ・ザ・シーズン（年間ベストイレブン）に選出されていたほか、リーズの選手投票によるチームの年間最優秀選手賞と年間最優秀ゴール賞なども受賞していた。

さらに、同日にはEFLリーグ1（イングランド3部）におけるPFAの年間ベストイレブンも発表され、優勝に貢献したバーミンガムに所属するMF岩田智輝が選出されている。

また、田中と岩田はそれぞれのリーグでPFAの年間最優秀選手賞の最終候補者6名に選ばれていたが、チャンピオンシップの部門ではGKジェームス・トラッフォード（元：バーンリー／現：マンチェスター・シティ）、リーグ1の部門ではFWリチャード・コネ（元：ウィコム・ワンダラーズ／現：クイーンズ・パーク・レンジャーズ）が年間最優秀選手に選出されており、田中と岩田は受賞とはならなかった。

2024－25シーズンのPFAにおけるチャンピオンシップ年間ベストイレブンは以下の通り。

■チャンピオンシップ（2部）

※クラブ名は昨季在籍のもの

▼GK

ジェームス・トラッフォード（バーンリー）

▼DF

コンラッド・イーガン・ライリー（バーンリー）

マクシム・エステーヴ（バーンリー）

ジュニオル・フィルポ（リーズ）

ジェイデン・ボーグル（リーズ）

▼MF

田中碧（リーズ）

ジョシュ・ブラウンヒル（バーンリー）

グスタヴォ・ハーメル（シェフィールド・ユナイテッド）

▼FW

ボルハ・サインス（ノリッジ）

ヨエル・ピロー（リーズ）

ダニエル・ジェームズ（リーズ）

■EFLリーグ1（3部）

※クラブ名は昨季在籍のもの

▼GK

ライアン・アルソップ（バーミンガム）

▼DF

アレックス・コクラン（バーミンガム）

ロイド・ジョーンズ（チャールトン・アスレティック）

クリストフ・クラーラー（バーミンガム）

イーサン・レアード（バーミンガム）

▼MF

ペク・スンホ（バーミンガム）

岩田智輝（バーミンガム）

▼FW

チャーリー・ケルマン（レイトン・オリエント）

リチャード・コネ（ウィコム・ワンダラーズ）

クワメ・ポク（ピーターバラ・ユナイテッド）

ジェイ・スタンスフィールド（バーミンガム）