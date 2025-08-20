女優のシャーロット・ケイト・フォックスが、2025年度後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』にアメリカで活躍する女性記者・イライザ・ベルズランド役で出演することが20日、発表された。朝ドラへの出演は、『マッサン』 『べっぴんさん』に続き3度目となる。

113作目の朝ドラとなる『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツがモデルの物語。外国人の夫・ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語を届ける。小泉セツがモデルのヒロイン・松野トキを高石あかり、小泉八雲がモデルの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じ、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。

シャーロット・ケイト・フォックスが演じるのは、トミー・バストウ演じるレフカダ・ヘブンのアメリカでの勤め先である新聞社の同僚、イライザ・ベルズランド。聡明で世界を飛び回る行動力を兼ね備えた“パーフェクトウーマン”で、ヘブンに日本行きを勧める。

■シャーロット・ケイト・フォックス コメント

『マッサン』『べっぴんさん』に続き、また朝ドラに出演できて大変うれしいです。久しぶりにBK（NHK大阪）に来ましたが、エレベーターに乗るだけでも懐かしく、いろいろな思い出がよみがえってきました。

今回演じるイライザは、自立した、強くて知的な女性です。きっとチャレンジをすること、冒険することが好きな人なのだと思います。これまであまり演じることがなかった役なので、このようなチャンスをいただき、とてもわくわくしています。

トミー・バストウさんが演じるレフカダ・ヘブンとの関係性も、とてもすてきです。この二人が、今後どうなっていくかも楽しみにしていてください。

毎朝、みなさんが笑顔になれるよう、精いっぱい演じていきたいと思います。

■制作統括・橋爪國臣 コメント

『マッサン』の時に関わったスタッフもたくさんいて、「おかえり！」とむかえました。

イライザは、ヘブンの憧れの同僚記者で、アメリカ時代のシーンもあります。トミーさんとシャーロットさんの二人がそろってセットに入ると、そこはまるでハリウッド!? とてもワクワクします。トキにも大きな影響を与える重要な役で、信頼できる方にお願いしたいと思い、5年ぶりに来日してもらいました。

朝ドラのヒロインの先輩として、外国人俳優の先輩として、高石さんやトミーさんに現場の外でも力になってくれていると思います。とても頼もしい方がチームに加わり心強いです。

(C)NHK