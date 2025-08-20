2025年8月の新作5品まとめ(8月19日発売予定)

本記事ではミニストップで8月19日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、涼やかに楽しめる冷たいメニューや、ほどよい甘みのおやつ、さらに食欲を満たすボリュームメニューまで、夏の気分にぴったりな新商品が多数登場しています。

ミニストップ2025年8月の新商品まとめ

「タルタルチキン南蛮弁当」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

爽やかなレモン風味の甘酢を使用した「タルタルチキン南蛮弁当」(645.84円)は、玉ねぎとたまごの食感や味わいがしっかりと感じられるタルタルソースがポイントです。

「大盛明太マヨスパゲティ」(572.40円)

価格 : 572.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

明太子の食感が特徴の「大盛明太マヨスパゲティ」(572.40円)は、2種類の明太子ソース(昆布だしがきいたソース、マヨネーズを使用したコクのあるソース)を使用しています。

「梅とおろしのさっぱり冷しうどん」(464.40円)

価格 : 464.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「梅とおろしのさっぱり冷しうどん」(464.40円)は、梅と大根おろし、かつお節、青ネギをトッピングした夏にぴったりのさっぱりとした冷しうどんです。梅は刻んだカリカリ梅にしそ風味の梅肉を和えています。

「牛乳仕込みのミルクチュロッキー」(138.24円)

価格 : 138.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ほんのり甘く、シンプルな味わいの「牛乳仕込みのミルクチュロッキー」(138.24円)は、牛乳仕込みの生地を揚げ、さっくりとした食感に仕上がっています。

「クリーム白玉ぜんざい」(332.64円)

価格 : 332.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

大きな白玉と十勝産小豆の餡とクリームが相性抜群の和スイーツ「クリーム白玉ぜんざい」(332.64円)は、北海道産の生クリームを加えたコクのあるホイップが使用されています。

まとめ

8月19日発売の新商品は、レモン風味が爽やかな「タルタルチキン南蛮弁当」や、大盛りで楽しめる「明太マヨパスタ」、暑い日にうれしい梅とおろしのさっぱりとした味わいの「冷しうどん」、やさしい甘みを楽しめる「ミルクチュロッキー」「クリーム白玉ぜんざい」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用