Masayoshi Iimoriと4s4kiが再びタッグ、新曲「noimage」リリース

スクリレックス、ディプロ、DJスネイクといった名だたるトップDJが主宰するレーベルから数々の楽曲をリリースし、日本のダンスミュージックを代表する実績を築いてきたMasayoshi Iimoriと、独自のジャンルを切り開き、作詞・作曲・編曲、DTMでのトラックメイクからピアノ弾き語りまでこなし、国内外の多彩なアーティストとコラボレーションを展開する女性アーティスト4s4kiによるコラボシングル「noimage（ノーイメージ）」が、2025年8月20日（水）にTREKKIE TRAXから配信リリースされた。

Masayoshi Iimoriと4s4kiは、2020年にリリースされたコラボEP「遺影にイェーイ」をきっかけに、これまで様々な楽曲を共に発表してきた。本作「noimage」は、4s4ki自身がスランプから抜け出すきっかけとなった1曲であり、アーティストとしての苦悩や葛藤をテーマに書き上げた作品。Masayoshi Iimoriによるトランシーでユーフォリックなメロディーと、軽やかでありながらハードな一面も併せ持つ2ステップ／ガラージのビートが見事に融合している。

さらに、本作「noimage」は2025年8月23日（土）に開催される「NIGHT HIKE × TREKKIE TRAX 13周年」にて、両者による初のパフォーマンスも決定している。

＜リリース情報＞

4s4ki, Masayoshi Iimori

「noimage」

2025年8月20日（金）リリース

https://linkco.re/Sx6ApXBg