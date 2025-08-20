北海道の中央南西部、噴火湾に面し、札幌市と函館市の中間に位置する伊達市(だてし)は、道内でも雪が少なく、四季を通じて温暖な気候であることから、「北の湘南」と呼ばれているまち。

温暖な気候、活火山である有珠山(うすざん)に育まれた環境を生かして生産される多種多様な野菜は「伊達野菜」と呼ばれ、道内有数の農産地となっているほか、水産物、肉類、乳製品など様々な特産物が生産されています。

今回紹介するのは、峡谷に位置する伊達市の自然豊かな温泉郷として知られる「北湯沢温泉郷」。長流川(おさるがわ)に沿って温泉宿が分布し、泉質の良さと四季折々の絶景が魅力的な地域です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は伊達市の観光スポット「北湯沢温泉郷」の詳細と、人気の返礼品などについて調べてみました!

快適な宿泊施設も充実! 「北湯沢温泉郷」について

北湯沢温泉郷

・伊達市大滝区北湯沢温泉町

・アクセス：【車】新千歳空港から約1時間30分

支笏洞爺(しこつとうや)国立公園の中央部、深い森と川に囲まれた絶好の環境で、夏の山全体が萌えあがるような緑、秋の紅葉、冬に露天風呂から眺める静かな雪景色など、季節ごとに違った趣をもつ温泉地帯「北湯沢温泉郷」。

スポーツ体験型リゾートホテルで屋外温泉プールやアスレチックが人気の「森のソラニア」や、150坪の広々とした大露天風呂や20種類の香り湯がある「緑の風リゾートきたゆざわ」など、宿泊施設が充実しています。

また長流川の川底が、緑色凝灰岩の岩盤が露出した状態になっており、その黄色い岩の景観を楽しめる「白絹の床」や、大滝ナイアガラ滝、三階滝など、見どころも満載!

四季折々の美しい自然や、ゆったりとした時間を過ごせる温泉宿、山の幸や海の幸を味わえる料理など、魅力あふれる温泉郷です。

自治体からのメッセージ

北湯沢温泉は札幌市、苫小牧(とまこまい)、小樽、千歳からも車で約2時間以内の便利な場所にあり、支笏湖や洞爺湖観光の中継地点としても最適です。無料で楽しめる足湯や日帰り温泉施設も多く、気軽に訪れて癒やされることができ、千歳空港や札幌からの送迎バスも運行されていますので、ぜひ癒やされにお越しください。

伊達市のふるさと納税返礼品について

「北湯沢温泉郷」にある宿泊施設「緑の風リゾート きたゆざわ」「森のソラニワ」の宿泊券を紹介します。

緑の風リゾートペア宿泊券

・提供事業者：緑の風リゾートきたゆざわ

・内容：緑の風リゾート きたゆざわ1泊2食付きペア宿泊券

・寄附金額：13万4,000円

解放感溢れる150坪もの大露天風呂と、四季をテーマにした季節湯、座湯、変わり湯など多彩な湯舟を楽しむことができる「緑の風」で利用できる宿泊券です。シックな木のインテリアと趣ある和の設えが落ち着いた空間のお部屋で贅沢なひと時を過ごせます。2025年7月12日に、サウナがリニューアルオープンしたとのこと。

森のソラニワ ペア 宿泊券

・提供事業者：きたゆざわ森のソラニワ

・内容：きたゆざわ 森のソラニワ 1泊2食付きペア宿泊券

・寄附金額：11万4,000円

体験型リゾート、きたゆざわ「森のソラニワ」で使える宿泊券です。野外アドベンチャーパーク「ムササビ」や、約36度の湯温を保つ森の中の温泉ビーチ「ト・コ・ナッツ」など、子どもから大人まで楽しめる施設が豊富。露天風呂では四季折々の景色を愛でながら、開放的な湯浴みを満喫できます。

今回は北海道伊達市の観光スポット「北湯沢温泉郷」と、返礼品を紹介しました。四季折々の美しい自然と、それぞれの特色と個性を楽しめる宿泊施設で、特別な時間を過ごすことができるスポットです。「白絹の床」などの観光名所が多いのも特徴です。ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者