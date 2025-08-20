マンチェスター・シティに所属する日本女子代表（なでしこジャパン）MF長谷川唯が、イングランドプロサッカー選手協会（PFA）の選出する2024－25シーズンの女子年間ベストイレブンに選ばれた。

現役選手たちの投票によって選出されるPFAの女子年間ベストイレブンが19日に発表され、長谷川は同僚のオーストラリア女子代表FWメアリー・ファウラーとともに選出。なお、長谷川にとっては3年連続での選出になった。

また、長谷川は2024－25シーズンの年間最優秀選手賞で最終候補の6名に選出されていたが、スペイン女子代表FWマリオナ・カルデンテイ（アーセナル）が年間最優秀選手に選ばれ、長谷川は2年連続で最終候補まで入っていたものの、今年も受賞とはならなかった。

現在28歳の長谷川は、日テレ・東京ヴェルディベレーザの育成組織出身。2015年から2019年にかけてはプレナスなでしこリーグ1部の5連覇に貢献し、2021年1月にミランへ完全移籍した。同年8月にウェストハムへと移籍した後、2022年9月にマンチェスター・シティに完全移籍で加入した。

2024－25シーズンのウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）全22試合で先発出場を果たし、2年連続で全試合出場。リーグ最多となるボール奪取数を記録するなど存在感を発揮。第1回フェスティバル・オブ・ウィメンズ・フットボール・アワード（FWF・アワード）やエティハド・プレイヤー・オブ・ザ・シーズン（クラブ年間最優秀選手）にも輝いていた。

2024－25シーズンのPFA女子年間ベストイレブンは以下の通り。

▼GK

ファロン・タリス・ジョイス（マンチェスター・ユナイテッド）

▼DF

エミリー・フォックス（アーセナル）

マヤ・ル・ティシエ（マンチェスター・ユナイテッド）

ミリー・ブライト（チェルシー）

ジェード・リビエール（マンチェスター・ユナイテッド）

▼MF

長谷川唯（マンチェスター・シティ）

エリン・カスバート（チェルシー）

キム・リトル（アーセナル）

▼FW

マリオナ・カルデンテイ（アーセナル）

アレッシア・ルッソ（アーセナル）

メアリー・ファウラー（マンチェスター・シティ）