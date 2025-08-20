東京ヴェルディは20日、モンテディオ山形からDF吉田泰授が完全移籍で加入することを発表した。

現在25歳の吉田は尚志高校、山梨学院大学出身で、2022年に山形のJFA・Jリーグ特別指定選手に登録された後、翌2023年にモンテディオ山形に正式加入。今シーズンはここまで2025明治安田J2リーグで8試合、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会で2試合に出場していた。

移籍が決まった吉田は東京Vのクラブ公式サイトで「モンテディオ山形から加入させていただくことになりました吉田泰授です。自分らしく野心を持って全力でプレーします。これからよろしくお願いいたします！」とコメントを発表している。

また、所属していた山形のクラブ公式サイトでは以下のようにコメントしている。

「特別指定選手の時から約3年間ありがとうございました。プロになってこの3年間、選手やスタッフ、フロントスタッフの皆さん、サポーター、山形に関わる全ての方々のおかげで僕は大きく成長できましたし、毎日が楽しく濃い時間を過ごす事ができました」

「山形で僕が出会った人たちはあたたかい人たちばかりで、良くしてくれるし、気にかけてくれるし、いざ離れるとなるとすごく寂しいです。ただ、J1に挑戦したい気持ちが強くこの決断をしました。行くからには自分らしく野心持ってギラついてもっと成長した姿を見てもらえるように頑張ってきます」

「僕のチャントを作っていただき、それを耳にしたとき、福島にゆかりのあるアーティストの原曲ということもあって、福島出身の僕の心に深く染みました。サポーターの皆さん、ありがとうございます。本当に3年間ありがとうございました！！」