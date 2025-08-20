3COINSは9月6日、集英社の少女まんが雑誌「りぼん」とのコラボレーションアイテムを全国の3COINSならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売する。

今回のコラボレーションでは、「ときめきトゥナイト」「ちびまる子ちゃん」「姫ちゃんのリボン」「ママレード・ボーイ」「ルナティック雑技団」「ご近所物語」の6作品がデザインされたグッズが発売される。りぼんの表紙がデザインされたポーチやエコバッグを始め、名シーンのイラストを用いたステッカーセットやマグカップ、付録をオマージュした復刻デザインのグッズが登場する。

商品ラインナップは、「BOOK型メモセット」(6種/各330円)、「BOOK型エコバッグ」(6種/各1,100円)、「PVCクリアポーチ」(6種/各330円)、「ポケットティッシュ」(6種/各330円)、「缶入りステッカー」(6種/各330円)、「マスキングテープ」(6種/各330円)、「トートバッグ」(6種/各880円)、「ポーチ」(6種/各660円)、「ストックBAG」(6種/各550円)、「マグカップ」(6種/各770円)、「ツイルポーチ」(2種/各330円)、「ミニトートキーホルダー」(2種/各330円)、「二つ折り財布」(2種/各330円)、「ブリキ小物入れ」(2種/各880円)、「貯金箱」(2種/各550円)、「ペンケース」(2種/各550円)、「レターセット」(2種/各330円)、「ペーパーファイル」(2種/各330円)、「付箋セット」(2種/各330円)、「ペーパーBAG2枚セット」(6種/各330円)、「スペシャルBOX」(6種/各2,750円)、「ミニ巾着」(全6種/330円)、「マグネット」(全12種/330円)の全12種。ミニ巾着とマグネットはランダムアイテムとなる。

なお、発売日の9月6日は購入希望者に対して事前抽選を行う。加えて購入個数制限を設定する。詳細は特設サイトにて確認を。