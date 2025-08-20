イングランドプロサッカー選手協会（PFA）は19日、2024－25シーズンの年間最優秀選手などを発表した。

イングランド国内でプレーする選手が対象のPFA年間最優秀選手賞は、リヴァプールに所属するエジプト代表FWモハメド・サラーが選ばれた。昨シーズンは自身4度目のプレミアリーグ得点王に輝いた同選手だが、今回のPFA年間最優秀選手賞は通算3度目の受賞となり、史上最多記録を更新した。

また、23歳以下が対象のPFA年間最優秀若手選手賞は、アストン・ヴィラに所属するイングランド代表FWモーガン・ロジャーズに与えられた。昨季は公式戦54試合に出場し、14ゴール13アシストを記録したM・ロジャーズ。昨年11月には“スリー・ライオンズ”でデビューを果たしており、今後のさらなる活躍に注目が集まる。

なお、ベストイレブンにはオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクなど、プレミアリーグを制したリヴァプールから4名が選出。その他にはリーグ戦で23ゴールを挙げたスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサク（ニューカッスル）、リーグ最多タイのクリーンシートを達成したベルギー代表GKマッツ・セルス（ノッティンガム・フォレスト）などが選ばれている。

■PFA年間最優秀選手賞

モハメド・サラー（リヴァプール）

■PFA年間最優秀若手選手賞

モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）

■PFA年間ベストイレブン

▼GK

マッツ・セルス（ノッティンガム・フォレスト）

▼DF

ウィリアン・サリバ（アーセナル）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）

フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール）

ミロシュ・ケルケズ（ボーンマス／現リヴァプール）

▼MF

アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール）

ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール）

デクラン・ライス（アーセナル）

▼FW

モハメド・サラー（リヴァプール）

アレクサンデル・イサク（ニューカッスル）

クリス・ウッド（ノッティンガム・フォレスト）