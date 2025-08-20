ジョイポート淡路島は8月12日から、夏休み限定「夏のわくわく！キッズプレゼントキャンペーン」を開始した。期間は8月31日まで。

期間中は、「淡路島うずしおクルーズ」に乗船した小学生以下の子どもを対象に、旅の思い出を形に残せるオリジナルグッズをプレゼントする。

グッズは、「ミニ双眼鏡」、渦潮や遊覧船をモチーフにした「オリジナルマグネット」、クルーズ船「咸臨丸」と「日本丸」をデザインした「オリジナルステッカー」と「オリジナルリングメモ」、淡路島産等のスイーツから1つ選べる。