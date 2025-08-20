東武百貨店 池袋本店は8月14日～19日、「滋賀・京都・福井・大阪展」を、8階催事場で開催する。時間は10時～19時。

叶 匠壽庵「石餅かき氷」(イートイン 801円)

期間中は、夏の暑さを乗り切るための「ひんやり涼スイーツ」と「スタミナグルメ」を豊富に取りそろえる。

滋賀からは「叶 匠壽庵」の「石餅かき氷」(イートイン801円)や、初出店の「ゴーイングナッツ」の「美味なヴィーガンジェラート」(イートイン880円)が登場。

滋賀の「近江牛の千成亭」は、「近江牛ステーキ重」(2,970円)を実演販売する。

京都からは、「福寿園」の「抹茶ラテアイスフロート」(イートイン770円)、「京だんご 藤菜美」の「わらび餅3色詰合せ」(1,301円)が登場する。

京だんご 藤菜美「わらび餅3色詰合せ」(1,301円)

京都は、「大徳寺さいき家」が、スタミナグルメ「うな玉・黒毛和牛すき焼き弁当」(2,484円)を販売。「本家第一旭」は、「三種のチャーシュー麺」(1,650円)を販売する。

鯖街道にちなみ、棒寿司や焼き鯖寿司も登場。滋賀の「団十郎」は「さば押し寿司」(1,620円)、京都の「京都 御室 佐近」は「京の鯖寿し」(1,782円)、福井の「一乃松」は「焼鯖寿し」(1,431円)を販売する。

京都 御室 佐近「京の鯖寿し」(1,782円)

大阪からは「たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋」の「元祖たこ焼き」(701円)や、「いかやき やまげん」の「大阪名物！玉子入りいかやきねぎ入り」(432円)、「宝隆丸」の「串揚げおまかせ10本セット」(1,620円)が登場する。