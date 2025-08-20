BACON(べーこん)は9月19日～10月13日、うさぎの写真＆グッズを集めた合同写真展&物販展「うさぎしんぼる展 2025」を、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京・浅草橋)で開催する。

同展は、「うさぎしんぼる展」が今年で9周年を迎えることを記念し、過去最大規模(300点以上)の展示規模で実施する。人気のクリエイターや東京初登場のクリエイターを含む全44組が参加する。

東京初登場のクリエイターは、「Musee des Reves Mimi(@mimi.roydiary)」や「うさぎのちゅもん(@chumonrabbit)」。「VeryBerry(@berryjyo007)」や、緻密に作り込まれた羊毛作品が話題の「mofu mofu usagi(@coco_mirumiru)」が、特設スペースにて限定新作の絵本やコラボグッズを発表する。

「うさぎしんぼる展 2025」*mofu mofu usagi*(@coco_mirumiru)

「作り手ぽぴー(@popii.hin)」は、ハロウィンをモチーフにした新作ハットを発表する。

会場内には「百福堂(Instagram：@momofukudou)」とのコラボによるミニ個展や、人気イラストレーター「VeryBerry」の特設ブースも設置し、限定グッズを販売。羊毛制作を体験できるワークショップも開催する。

開催時間は、平日11:00～17:00、土日・祝日11:00～18:00。休館日は毎週月曜日(10月13日は開館)。入場料は700円(3歳以下は入場無料)。

10月25日から11月16日までは、名古屋でも巡回展も開催予定。