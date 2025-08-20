お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘がMCを務める福岡放送・日本テレビ系バラエティ特番『超絶マンガ級ピーポー2 リアル主人公に会いにいく』が、9月6日(15:00～)に放送される。

パンサーの尾形貴弘

この番組は、いつ原作として採用されて人気漫画になってもおかしくないような、日本全国に存在する“リアル主人公”たちにフォーカスし、オリジナルマンガムービーとして紹介するバラエティの第2弾。主人公として描かれた実在の本人も登場し、物語のリアル最新話を伝える。

昨年9月に放送した第1弾を見た視聴者たちからは「マンガの主人公よりすごい人たちばっかりだった(笑)」「マンガみたいな人たちって本当にいるんですね」「シリーズ化待ってます」「すごい良い番組! 第2弾も期待してます」「面白かった～!! 第2回も期待しています!!!!」「マンガ級ピーポーすごかったし学ぶものがありました。次回の放送出来ますように」「ほんとマンガの主人公すぎてカッコよかった!勇気をもらいました! 第二回も」(原文ママ)などの声が寄せられていた。

紹介される人物の1人は、強運おてんば少女のトシヨ。興味をもったことは後先考えず何でも行動に移す彼女は両親が手を焼く「おてんば少女」だったが、彼女のそういった性格は日本よりも海外でウケた。18歳のときアメリカ・ロサンゼルスに留学したトシヨは持ち前のコミュ力で毎晩どこかしらのパーティーに顔を出すようになるのだが、何も知らずに仲良くなった人が実はトンデモナイ人だった。あるパーティーで出会った真面目そうな青年に「頑張んなさいよ!」とたった100ドル出資してあげたら100倍以上のリターンになって返ってきた。実はその青年は映画界の巨匠スティーブン・スピルバーグだった。

また別のパーティーでは、部屋の片隅で誰ともなじめずポツンとたたずむ青年に声を掛けたら、実はそれが世界を席巻するマイケル・ジャクソンだった。下心なしに誰とでも仲良くなれるトシヨはマイケルとすっかり親友(マブダチ)に。あのネバーランドに何度も招待されることはもちろん、新曲の相談を受けたり、一緒に仕事したりしたという。

次に紹介されるリアル主人公は、天才すぎて評価されなかったミサキ。大谷翔平が生まれたのと同じ年に生まれたミサキは、学校の授業についていけない。だが、子どもの頃から“落ちこぼれ”だと思われていた彼こそ、実は日本歴代最高の頭脳の持ち主だった。高校生のころ興味本位で受けた知能テストでミサキはIQ188と判明。東大生の平均IQが130といわれるなか、このIQ188という数字は天才アインシュタインのIQ190にせまる世界的ハイスコアになる。

彼は学校の授業についていけなかったのではなく、その道の学者でも答えを出せないレベルで深く考えすぎていたのだった。5億人に1人と言われる天才・ミサキだったが、大学進学に興味はなく、進んだ専門学校も経済的理由で退学。そんな彼を「学歴の壁」が待ち受けていた。日本史上最高の頭脳を持ちながら「高卒」ということで就活に苦労し思い通りの人生を歩めない…。そんなミサキの破天荒な人生とは。

スタジオゲストには、古坂大魔王、神田愛花、村重杏奈が出演する。コメントは、以下の通り。

■尾形貴弘(パンサー)

元気が出ました!何の見返りも求めない人に運も人もついてくるんだなあ。2人と知り合いになりたい。でもやましい気持ちがあるからダメだなあ。このVTRを見る前に知り合いになりたかった。この番組見たら、人生変わりますよ!

■古坂大魔王

いいマンガでした! 誰も大谷翔平のマンガ描けないでしょ? それと同じように漫画家の想像を超えるマンガだから、これ以上のマンガは存在しないんですよ。実際の主人公に会いたくなりました!

■神田愛花

すごく刺激的でした。どう生きれば面白い人生を送れるか、勉強になりました。マインド一つで人生は豊かになるんですね。この番組を見ると自分のマインドが変わります。元気がもらえるし、明日からの自分が変わるかもと思えます。

■村重杏奈

何でもない人のマンガを見て果たして面白いのか疑問だったが、めちゃくちゃ面白かった!特にミサキの主人公感がすごい。マジで主人公すぎる! どうやってこんな人、見つけたんですか?